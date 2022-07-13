「雙北雙箭頭」 陳時中、林佳龍攜手建設首都圈

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）民進黨今（13）日召開中執會，正式徵召提名陳時中參選台北市長、林佳龍參選新北市長，黨主席蔡英文盼兩強共組「雙北雙箭頭」，能整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為北台灣的整體發展開創下一個新局。

黨主席蔡英文表示，雙北自然是後疫情時代裡，非常重要的兩大直轄市，我們在今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是希望藉由「雙箭頭」，來帶動整體台灣前進的動能。

蔡英文指出，陳時中於最困難時期擔任防疫指揮官，抗疫的應變力、協調力、領導力是有目共睹，在幼托、長照2.0等政策也是使命必達，執行力備受肯定。她相信陳時中能「讓台北向前行，台灣共好、台北更好」。

提及新北市長參選人林佳龍，蔡英文表示林佳龍是「最佳的選擇」。她提及林佳龍自學生時代參與社運，擔任中職在地方與中央皆為民拼盡全力，對市政也「具有高度前瞻性」，能「開創新的新北認同，展現新北全新的志氣」。

對「龍中配」組成的「雙北雙箭頭」，蔡英文盼強強聯手，能整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為北台灣的整體發展開創下一個新局。

林佳龍指出，新北市是台灣第一大城市，超過400萬的人口中有許多是來自於全國不同縣市。新北市升格後，正在形塑「新」的「新北認同」，這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。他強調，「新」，就是一個符號，期許台灣的城市治理和區域的發展，能夠有新人、新政、新氣象，而他心中首都圈的願景，就是以「雙北雙箭頭，攜手向前走」為核心，若能當選，和陳時中市長互相牽引，彼此攜手，共同發展，創造北北基桃共好、共榮的目標。

林佳龍表示，「林佳龍是做事的人，號角響起，我接受民進黨徵召提名，競選新北市市長。侯友宜市長，請接下我的戰帖！」並期待未來新北市能產業大振興、建設大翻新，雙北雙贏，並祝福陳時中部長高票當選台北市長。

陳時中提出，台北市身為國家首都，擁有最多資源，但是這幾年的施政滿意度，總是不盡理想，他以身為台北人為榮，但也為台北感到不捨，因為台北值得更好。他接著說，這幾年台灣經濟成長快速，但台北跟周邊國家都市相比，好像還差人一截，看不到城市的光榮感，但台北值得多做一些，讓它更好。

陳時中提及，我們不只要讓台北好，台北更必須要擔任區域發展的火車頭，首都市長更應該要當稱職的「協調者」，不能只是獨善其身，除了要跟中央攜手合作，也要跟周邊城市協調共好，把區域聯合治理的理念，落實到施政的細節，唯有這樣，首都的格局才會實現。

陳時中表示，參選不只為了要贏，更是因為他覺得台北市值得更好。陳時中強調，他與林佳龍有理念、有執行力、也有協調力，更重要的是，對自己的家園有一份熱情。同時，我們要提出方向感，讓台北市民一樣有感覺！「讓台北能夠更好！讓雙北能夠共好！」