猴痘疫苗有望8月抵台灣　莊人祥：這三類人可自願接種

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼6月24日出現首例猴痘境外移入個案，我國昨天又有第2例，疾管署副署長莊人祥透露，猴痘疫苗、藥物都在洽購中，目標是8月進口到台灣，至於疫苗的接種對象則以高風險族群為主。

台灣首例個案為南部20多歲本國籍男性，1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於21、22日就醫，6月24日確認陽性。

第2例猴痘境外移入個案為北部30多歲本國籍男性，5月至7月到美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，7月12日確診，現階段仍收治負壓隔離病房治療中。

針對2名患者的身體狀況，莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，首例個案身上還有結痂還沒完全脫落，要再觀察幾天；第2例主要在軀幹、臉部部位出現紅疹和疼痛的情形，病況穩定。

在匡列接觸者進度方面，莊人祥說，由於第2例患者搭乘的班機上鄰座無乘客，入境後僅接觸機場檢疫人員及醫護人員，相關人員皆有妥善穿著防護裝備，列低度風險，進行衛教即可。

國際猴痘疫情逐漸擴大，通報總數已達9200例，除了加強國際港埠檢疫措施外，疾管署日前透露正積極與國際藥廠洽談採購第3代天花疫苗及抗病毒藥物，針對最新採購進度和數量，莊人祥說，疫苗、抗病毒藥物洽談都有進展，希望是8月到貨，至於採購數量，因為仍在洽購階段，不方便說明。

莊人祥進一步說，疫苗到貨後的使用對象將參考世界衛生組織（WHO）建議，規劃分為2方向，第一是暴露前預防，提供實驗室檢驗人員自願接種；第二是暴露後預防，照顧猴痘患者的高風險醫護也可自願接種，以及可能直接接觸到患者皮膚或呼吸道分泌物、體液的密切接觸者也是接種對象。