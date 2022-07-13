台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）北市府今天(7/13) 宣布，將從民國112年恢復發放重陽敬老金新台幣1200元，比原先的1500元稍微縮水，預計共撥出預算6.2億元。

（記者會直播截圖)

台北市政府下午開記者會說明恢復發放敬老金事宜，由副市長黃珊珊主持，市長柯文哲受訪時表示將不出席「我有很多會要開」，且辦法是黃珊珊想的，就由她說明。

中時新聞網報導, 台北市長柯文哲上任後砍掉重陽敬老金，引發不少批評；幾經周旋，北市府今天下午舉行敬老金記者會，即使大局已定，市長柯文哲12日受訪時仍不斷批評發放重陽禮金會「債留子孫」，更傳出拒絕出席記者會。今上午柯文哲受訪時將敬老金功勞歸給副市長黃珊珊，稱發放方案是黃珊珊想的，就由她公布。

台北市長柯文哲今天上午出席111年上半年度環南市場環境整潔評比頒獎典禮，會後接受媒體聯訪，被問及北市府下午敬老金記者會一事。

柯文哲說，他有很多會要開，而市府為敬老金討論過很多次，看要如何兼顧財政紀律與議會要求，最後副市長黃珊珊的版本他覺得還可以，下午就讓黃珊珊說明。

對敬老金記者會不出席，中央社引述柯文哲說「不要所有的會老是都要叫市長一個人開、凍未條」；此外，社會局不證實恢復發放的敬老金金額是否縮水至約新台幣1200元、非取消前的1500元，表示下午記者會再公布詳情。

此外，外界關心腦中風的副市長蔡炳坤情形。柯文哲表示，昨晚有去加護病房探視，蔡炳坤生命安全無虞，先觀察3天，之後慢慢停掉麻醉劑讓蔡炳坤醒過來，再判斷神經的受損程度，會給他最好的治療，希望他能平安度過。

媒體問北市長選舉的議題，柯文哲表示，就他個人以現任台北市長的角度，所有參選人中，黃珊珊準備最好、做得也會最好，不要總討論誰選得上，要討論誰會做得好，選舉是要有效地替國家舉才。

台北市重陽敬老金案大事記：

→民國76年，台北市政府開始發放重陽敬老金制度。

→85年，台北市政府重陽敬老金制度開始維持「70歲以上長者每年1000元」制度。

→101年，北市重陽敬老金預算經費支出為新台幣2.5億元。

→102年4月，當時台北市長郝龍斌宣布調整重陽敬老金發放標準，將發放年齡由原訂70歲改放寬為65歲，發放金額也從新台幣1000元上修到1500元，並將發放年齡和金額調為4個級距，調整後預算經費增至6.27億元。

→103年，台北市長柯文哲上任，且為任內唯一1次發放敬老金年度。

→104年，台北市長柯文哲堅持減少一次性支出，主張重陽敬老金「排富」，大砍105年度預算新台幣7億元，並轉作其他社福措施使用。

→104年9月，台北市社會局因應重陽節到來，針對當年度9月21日前設籍在北市且年滿65歲以上長者，由各區里幹事採「匯款」、「定點」及「到府」方式致送敬老金。

→104年10月，因應台北市105年起擬將重陽敬老金排富，台北市長柯文哲表示，反對一次性地花錢，將應用在老人照護等長久建設，做一個負責任的政治家。

→105年4月，台北市政府取消重陽敬老金，以往65歲以上長者可領新台幣1500元，改為需滿65歲的中低收入戶和99歲以上長者才可領，引發北市老人不滿。

→105年4月27日，台北市議會國民黨團連署提案要求，台北市政府應動支二備金發放重陽敬老金，並於106年度總預算案恢復編列。當時台北市社會局長許立民說，目前政策未變，將持續和議員們溝通。

→105年9月，國民黨議員在重陽節爆料，台北市長柯文哲的父母住新竹有領地方敬老金，引發各界批評雙標；柯文哲後續釋出相關老人政策，包括每月提供65歲以上長者敬老卡點數，卻因限制使用範圍遭批。

→105年12月，台北市長柯文哲表示，取消重陽敬老金讓他民調下降15%，認為自己被騙，因為有人叫他先做做看，若成功再跟進，結果看到民調後沒人要跟進。

→106年6月，北市取消重陽敬老金引民怨，台北市長柯文哲說，將擴大敬老卡免費使用範圍，不僅可免費搭公車、計程車，未來在免費點數內搭捷運、騎Ubike也不用花錢，並享有場館優惠。

→106年11月，台北市長柯文哲認為，台灣各縣市都在發放重陽敬老金，「就是買票討好選民」，且整理各縣市首長看法，發現沒人敢說發錢是對的，代表大家內心知道不對仍做，已積非成是。

→107年3月，前台北市長郝龍斌呼籲恢復重陽敬老金，但台北市長柯文哲並未同意，且說「我也知道（取消）對選票有傷」，但政治要有理想性。

→107年6月，民進黨台北市長參選人姚文智表示，重陽敬老金是年金失衡下對老人的補貼，卻被台北市長柯文哲說成是買票，但柯文哲的雙親在別的縣市也是領得不亦樂乎。

→107年11月，台北市長柯文哲到萬華龍山寺造勢，但多名長者因不滿取消重陽敬老金而在活動現場嗆聲。

→107年，柯文哲大砍重陽敬老金新台幣7億元，競選連任期間民調大跌，但他仍以「貪婪老人」形容欲爭取重陽敬老金的長者，言論引發各界爭議。

→108年5月，台北市議會國民黨團提案發起「台北市重陽敬老禮金自治條例」草案，倡議恢復發放，並為「不排富版本」送法規委員會審議通過，後來遭擱置逾2年。

→110年9月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，北市長者減少出門，敬老卡點數用不完，台北市長柯文哲說，將退3級警戒3個月的點數，並取整數新台幣1500元為敬老儲值金，預計年底前處理。

→110年11月3日，台北市議會國民黨團重啟遭擱置已久的「台北市重陽敬老禮金自治條例」草案，遭無黨籍和民進黨籍議員反對、暫擱。

→110年11月4日，台北市議會國民黨團提敬老金自治條例被暫擱，擬採表決審議自治條例。台北市長柯文哲說，若議會通過將提覆議。

→110年11月10日，台北市議會表決通過「重陽敬老禮金致送自治條例」草案，48人同意、4人反對、5人棄權，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金。

→110年11月11日，台北市議會通過重陽禮金致送自治條例，台北市長柯文哲說，發重陽敬老金為短期選票考量，就算有損選票或被抹黑「歧視老人」，仍會在30日內擇適當時間提覆議案。

→110年11月21日，台北市議會通過恢復發放重陽敬老禮金，台北市長柯文哲再次強調「反對一次性福利津貼發放」，呼籲勿債留子孫。

→110年12月15日，台北市政府對議會通過發放重陽敬老金提覆議，台北市議會召開政黨協商討論後，決定12月22日召開大會時採不記名投票表決，且不邀請市長柯文哲至議會說明。

→110年12月22日，台北市政府不服「重陽敬老禮金致送自治條例」草案通過並提覆議案，台北市議會投票表決，有48人贊成、7人反對、棄權5票，覆議案遭封殺，仍維持發放敬老金。北市府說將向政院申請條例函告無效。

→110年12月28日，針對北市重陽敬老金案爭議不休，親民黨主席宋楚瑜表示，當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。台北市政府回應說，恐存錯誤理解。

→111年1月25日，多名藍營台北市議員揭露台北市政府突襲發文請行政院函告重陽禮金致送自治條例無效，杯葛今年度總預算案並宣告流會，且將發函行政院提出相關聲明；台北市副市長黃珊珊赴議會溝通，澄清絕非突襲。

(資料來源: 中央社)