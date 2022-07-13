南台灣森林遊樂區忘憂系美景　雙流瀑布7/15重新開放

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎熱夏天最適親近森林，屏東林管處近日宣布好消息，雙流瀑布將於2022年7月15日重新開放，該園區為提升瀑布平台舒適性及安全性，自去(2021)年封閉瀑布區域進行整建工程，現將以嶄新的風貌呈現在大家眼前。

屏東林管處表示，雙流瀑布是遊樂區瀑布步道的終點，也常是來訪遊客的主要目的地。瀑布平台長年受水氣影響及遊客踩踏，確實有整建維修的必要。為了強化設施的安全性，這次整建工程以不增加結構負擔下，達成了擴大瀑布平台範圍、增設休憩區域及加強結構安全等目標。同時也力求視覺穿透及耐候性，採取兼具強度佳及視覺軟性的材料。另外，在遊客常接觸的扶手及座椅選用國產材，予人溫暖且自然的感受。

屏東林管處說明，隨著COVID-19疫情趨緩及暑期到來，趁「瀑布平台整建工程」完工重新啟用，預計7月15日重新開放，不僅提供與自然相融之美外，更重要的是提升遊憩舒適性且安全性。

屏東林管處貼心提醒民眾疫情期間，請多加使用行動支付、電子門票等減少人與人接觸之收付款方式入園。戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間也應佩戴口罩，並遵循疾管署最新防疫指引。

雙流國家森林遊樂區。(照片由屏東林管處提供)

雙流國家森林遊樂區。(照片由屏東林管處提供)