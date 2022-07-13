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台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 16:26
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）繼台南的「亞洲的地獄與幽魂」之後，台北九份也有也有「鬼怪傳說特展」，且鄰近的昇平戲院前昨(12)日還出現殭屍裝置嚇壞路人，並預告今日會有6個殭屍聚會。

最近更新 7/13 16:30
首次發稿 7/13 15:00

台灣近日在鬼門開的前夕掀起一股鬼怪熱潮，九份金礦博物館臉書專頁12日貼出一張昇平戲院前驚悚的殭屍照，其為參加夜巡山城導覽的27歲旅客，路過戲院捕捉的照片，十分嚇人。

九份金礦博物館小編指出，「有興趣的朋友們，可以把大蒜、符咒、桃木劍，還有正英師傅帶好，一起來九份探險啦！」並且預告今日會有6個殭屍聚會，在竪崎路等待大家！

九份金礦博物館小編今(13)日發文，本來想去找殭屍探班，但結果發現殭屍已下班；記者今日下午致電戲院，院方表示殭屍已被移除。

據悉，殭屍出沒事件源於2022年將舉辦的「九份鬼怪傳說特展」，地點位於昇平戲院旁豎崎路35號，展期為7月15日至12月31日，時間為上午11:00至18:00，活動洽詢專線：02-2497-7888。

特展海報顯示，將展出和人魚木乃伊、湘西殭屍、深海人面怪魚、泥人及外星鬼怪等趣味禁忌，並設置恐怖場景體驗，旅客請帶膽進場。

「昇平戲院」為北台灣最古老的戲院，也是遊客造訪九份的必遊景點之一，前身起源於大正5年，為舊時市場旁的木造戲台，主演歌仔戲，後因九份人口外流嚴重而於1986年結束營業，其具時代感的木質外觀是許多導演的口袋取景名單，包含「多桑」﹑「悲情城市」﹑或「藍山咖啡」都是在這拍攝。

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更新時間 : 2022-07-13 17:35 GMT+08:00

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