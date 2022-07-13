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【談全球經濟局勢】台灣統一集團董事長羅智先: 很沮喪「比2008金融海嘯更嚴峻」

➤羅智先表示，去年(2021年) 至今年的狀況讓人非常有壓力，所有不喜歡的情況都發生，且看不到結束的那一天。➤誠品信義店先前傳出續約卡關，且有可能終止合約，外界關注是否如外傳由房東統一集團關係企業時代百貨台北店開出「二店」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 15:39
統一企業集團開幕亞洲第1萬家7-ELEVEN門市，位於台南安平區，由統一集團董事長羅智先（右）、統一美麗事業董事長高秀玲（左）夫婦出席剪...

統一企業集團開幕亞洲第1萬家7-ELEVEN門市，位於台南安平區，由統一集團董事長羅智先（右）、統一美麗事業董事長高秀玲（左）夫婦出席剪...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）統一企業集團開幕亞洲第1萬家7-ELEVEN門市，位於台南安平區，統一集團董事長羅智先、統一 美麗事業董事長高秀玲夫婦昨(12日) 一同剪綵。

【談全球經濟局勢】台灣統一集團董事長羅智先: 很沮喪「比2008金融海嘯更嚴峻」

展望全球經濟，統一集團董事長羅智先（右）說，憑良心說真的不知道怎麼看未來，但共識是「接下來日子不會很輕鬆」，要很沉重的去面對，不能說悲觀，但真的很讓人沮喪，特別是疫情。中央社

有關房東統一集團可能對誠品信義店續約喊卡一事，統一董事長羅智先昨(12日) 受訪時表示，房客還在正常營運中，不方便去談；至於是否開出時代百貨二店，統一美麗事業董事長高秀玲表示，「目前集團沒有給我這樣的任務」。

Covid19陰影下的全球經濟局勢，到底有多差? 統一董事長羅智先坦言，從業這麼多年，沒看過這麼嚴峻情況，通膨、戰爭、疫情全捲在一起，連2008年的金融海嘯都比不上，「不能說悲觀，但真的很讓人沮喪。」

羅智先表示，去年(2021年) 至今年的狀況讓人非常有壓力，所有不喜歡的情況都發生，且看不到結束的那一天。他說，即使2008年金融海嘯時，內部還是「嘻嘻哈哈，因為影響偏重在金融產業，但「這次是生活面，就很糟糕了」。

他指出，統一的經營哲學是講求穩定，並不擔心外界變化，只要變化確定，內部就能轉變為穩定因素，但現在通膨、疫情、戰爭等都破壞穩定，沒有一個是可以掌握的。

羅智先坦言，現在看不出原物料有回檔的機率，包括全世界氣候都破紀錄得不正常，戰爭也讓物流斷鏈。

他說，真的不知道怎麼看未來，但共識是「接下來日子不會很輕鬆」，要很沈重的去面對，不能說悲觀，但真的很讓人沮喪，特別是疫情。

誠品信義店先前傳出續約卡關，且有可能終止合約，外界關注是否如外傳由房東統一集團關係企業時代百貨台北店開出「二店」。

羅智先昨表示，現在誠品信義店房客還在正常營運中，不方便去談相關問題，對雙方關係和對方營運都不公平。

高秀玲指出，信義區幾乎是全世界百貨競爭最激烈的地區，但統一時代服務目標非常明確，在台北市很好的地點，而夢時代這3年的成長目標明確、即知即行。

對於統一時代百貨是否開出「二店」，她說，「目前集團沒有給我這樣的任務」，並未透露誠品信義店租約到期後，未來可能的發展動態狀況。
此外，高秀玲也表示，全球精品品牌都提出漲價，面對通膨可能有消費轉移至平價物品的狀況，集團有康是美這類生活品牌，會提早布局。

【談全球經濟局勢】台灣統一集團董事長羅智先: 很沮喪「比2008金融海嘯更嚴峻」

統一企業集團亞洲第1萬家7-ELEVEN門市開幕，位於台南安平區，由統一集團董事長羅智先（中）、統一美麗事業董事長高秀玲（左）等人一同剪綵。中央社
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更新時間 : 2022-07-13 17:35 GMT+08:00

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