全球永續健康行動　台大公衛師生遠赴非洲馬拉威

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台大公衛學院三年前推出了「台大永續健康行動」（Sustainable Health Actions by National Taiwan University，SHANTU），透過國際交流，協助非洲馬拉威等國家提升公衛能力，然而相關計畫卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情而推遲，如今此一行動終於能付諸實現，一組台大師生上週啟程前往馬拉威，為全球公衛作出貢獻。

這項計畫是由台大與挪威國際路加組織馬拉威辦公室（Luke International Malawi Office）與社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會（STEP 30）合作進行，推動非洲公衛在地實踐，提高學生國際視野。

計畫內涵主要包括協助馬拉威北部地區防疫工作；培育台馬兩地全球衛生及健康發展人才；推廣社區及學童營養、淨水與衛生促進計畫。礙於疫情，原訂的交流內容多改為遠距進行，而上週一組師生終於得以成行，將前往Mzuzu地區推動衛生與營養計畫。

台大公衛學院教授詹長權12日在臉書發文表示，這是一項大學社會責任（USR）專案，透過這項交流合作，台灣與馬拉威學生可在國際環境中相互學習，互惠互利，致力為世界帶來健康的轉折。