台灣森林生物多樣性之美　《魔法森林─動物生命的秘密》教案全套出版

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局今(13)日表示，由林業試驗所、清華大學環境與文化資源學系、林務局自然教育中心以及多位著名野生動物的專家學者們組成教案團隊，爬梳、撰寫並精選出22個教案，內容十分精采豐富，近日發行《魔法森林─動物生命的秘密》套書，期盼帶領人們接觸並同理野生動物的台灣本土教案。

林務局發行《魔法森林─動物生命的秘密》套書，包含「蛇和蜘蛛篇」、「昆蟲篇」、「神祕動物與產地篇」三本教學手冊，另還設計了「環境大富翁」及「蟲癭」兩套桌遊，加上蛇圖卡、蜂牌卡兩套圖卡教具。

林務局表示，森林是陸域最大的生態系，林務局身負國土生物多樣性保育的重責大任，規劃經營全台多處森林育樂場域，透過森林育樂場域的解說及自然教育系統，可讓民眾親近山林，引領民眾認識台灣的野生動植物，進而瞭解森林生態的多元服務價值。

林務局指出，《魔法森林─動物生命的秘密》是源自歐盟的一部教案，運用友善接觸動物的過程至教案課程活動中，藉由設身處地的課程思維，使兒童或青少年能理解並欣賞動物，充實自然知識並產生情感；再藉由反思與探索，學習有責任感地對待動物、建立正確的價值觀，激發出維護環境、棲地及生態多樣性的行動，是能長期助於整體森林保育的教育方案。

教案手冊有哪些好玩教案呢？以最多人恐懼的「蛇和蜘蛛篇」舉例，從親身接觸活蛇開始，在確保能夠保護自身安全的前提下，教導認識台灣的毒蛇；同時進一步讓學習者思考蛇與環境的關係，以消除人們對蛇的偏見，培養設身處地的思維，找出與蛇共存的方案。

林務局說明，蛇生性隱蔽，除了在特定時候，到特定棲息環境較容易看到，有些蛇確實致命，但能嚴重傷人的毒蛇畢竟是少數，且蛇傷人是出於自衛，在沒有被碰觸或強烈干擾下，蛇和其他動物一樣，不會主動攻擊體型比牠大許多的人類。在山林間行動時，多注意眼前事物，就能大大減低誤踩或誤觸壓到蛇的情況。只有真實了解牠們，才不會被過去的偏見所蒙蔽。

此外，還有涵蓋蜘蛛、蜂及蜂窩、直翅目昆蟲、蟲癭、蝸牛、蛙、鳥、石虎、蝙蝠等各物種的豐富內容，引導大家深入學習。

林務局還說教案寶箱中，還有一套「環境大富翁」桌遊，在環境、經濟、社會永續發展環環兼顧的思維下，讓學員以擬真的經濟生活遊戲情境，體驗自然資源、人力資產及金融資產的配置與投資行為，發現自然環境與棲地保育為人們帶來的真實效益、資產與收益，並從中體悟人們需要合作保有生物棲地這種公共財，保護動物棲地就是保護人類的生活與永續利益。

照片由林務局提供