7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29,911例COVID-19確定病例，分別為29,849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。



指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五多的縣市分別為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)。



指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡病例中有2人年紀較輕，皆為40多歲男性，其中一人有糖尿病、肝硬化等慢性病史，接種過2劑新冠疫苗，7月8日出現呼吸困難、全身倦怠的症狀，當天送急診接受檢查並在採檢後確診 但病程急速惡化於當日死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克。



另一名40多歲男性有癌症病史，接種過1劑疫苗，6月22日有頭暈、嘔吐等症狀，24日就醫採檢確診並住院治療，7月9日過世，死因為肺炎與癌症轉移。





指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭(9例)，菲律賓(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,162,290例確診，分別為15,970例境外移入，4,146,266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,829例COVID-19死亡病例，其中7,814例本土，另15例為境外移入。