Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 14:16
7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡

14:40更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29,911例COVID-19確定病例，分別為29,849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。

指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五多的縣市分別為新北市(4,997例)，臺中市(3,941例)，桃園市(3,219例)，高雄市(3,115例)，臺北市(2,982例)。

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡病例中有2人年紀較輕，皆為40多歲男性，其中一人有糖尿病、肝硬化等慢性病史，接種過2劑新冠疫苗，7月8日出現呼吸困難、全身倦怠的症狀，當天送急診接受檢查並在採檢後確診　但病程急速惡化於當日死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克。

另一名40多歲男性有癌症病史，接種過1劑疫苗，6月22日有頭暈、嘔吐等症狀，24日就醫採檢確診並住院治療，7月9日過世，死因為肺炎與癌症轉移。

7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡7/13台灣本土增29849確診、49死　40多歲糖尿病、肝硬化男因呼吸困難送醫確診當天死亡

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭(9例)，菲律賓(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,162,290例確診，分別為15,970例境外移入，4,146,266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,829例COVID-19死亡病例，其中7,814例本土，另15例為境外移入。
新冠肺炎
癌症
敗血症
呼吸困難

相關新聞

7/12台灣本土增31152例確診、60例死　30多歲男、未接種疫苗　發病9天多重器官衰竭亡
7/12台灣本土增31152例確診、60例死　30多歲男、未接種疫苗　發病9天多重器官衰竭亡
2022/07/12 14:15
台灣7/11新增本土19,051例、 死亡96例 籲接機親友加強消毒
台灣7/11新增本土19,051例、 死亡96例 籲接機親友加強消毒
2022/07/11 14:11
解決「長新冠」中醫有解方　北市聯醫：針灸、三伏貼可調整體質和加速復原
解決「長新冠」中醫有解方　北市聯醫：針灸、三伏貼可調整體質和加速復原
2022/07/08 17:29
首批莫德納次世代疫苗採購進度　指揮中心：最快10月抵台灣
首批莫德納次世代疫苗採購進度　指揮中心：最快10月抵台灣
2022/07/08 16:50
7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世
7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世
2022/07/06 14:16

更新時間 : 2022-07-13 15:12 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
台灣副總統賴清德赴日悼念安倍 50年來最高層級赴日特使
台灣副總統賴清德赴日悼念安倍 50年來最高層級赴日特使
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
安倍追思會台北場花海環繞 台灣朝野立委、各政黨領袖陸續到場致意
安倍追思會台北場花海環繞 台灣朝野立委、各政黨領袖陸續到場致意
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛