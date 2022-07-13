肩負政治使命、抱死亡覺悟 安倍父子鞠躬盡瘁皆67歲謝幕

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本首相安倍晉三8日助選遇刺身亡，一如其父親、前外相安倍晉太郎於1991年因癌症卒於任上，父子倆鞠躬盡瘁，皆於67歲走下「抱死亡覺悟 」而登上的政治舞台。

安倍晉三出生顯赫的政治世家，外公相岸信介、叔公佐藤榮作皆為前首相，因此有「一門三首相」的美稱。父親安倍晉太郎亦擔任過內閣官房長官、外務大臣，以及自民黨幹事長，安倍之弟、現任防衛大臣岸信夫亦活躍政壇。

出生政治世家 渴望家庭溫暖

安倍的政績廣為人知，政治記者野上忠興在其著作「安倍晉三 沉默的面具」則揭露安倍不為人知的成長故事。

安倍晉太郎的父母在其出生後80天離異，從小缺乏母愛溫暖，身為政治家的父親安倍寬也在其22歲時因骨癌逝世。安倍晉太郎不太懂得「家庭的味道」，也不善對兒子表達關愛，據安倍晉三的保母久保梅表示，「幾乎沒有看過爸爸（晉太郎）抱過小晉（安倍晉三的小名）」，安倍晉三自己也說過，「對家人的情感表達相當笨拙」。

因父親工作繁忙，安倍晉三童年基本跟隨母親洋子，在外公岸信介的身邊度過。然而，安倍對充滿父親的孺慕之情，曾在幼兒園時期就向父親表達要繼承政治家的衣缽的意志。

安倍晉三時常提到年幼時的一個故事。1960年，時任首相的岸信介為了與美國修訂美日安保條約，激發了日本革新派與保守派的鬥爭。岸信介位於澀谷區的官邸外，連續幾天都有反對修訂安保條約的抗議者。當時僅有5歲的安倍晉三，和7歲的哥哥安倍寬信在岸信介家中，模仿抗議人士高呼口號，「反對安保！反對安保！」岸信介則在一旁微笑著看2個孫子。這就是安倍晉三對於政治的最初體驗。

安倍晉三接受野上忠興訪問時曾表示：「和普通家庭一家和樂不同，我父親時常不在家。如果他在家，氣氛就會很拘束。」但他看到友人一家人在一起的場景，仍會心生響往。

儘管如此，對於父親的的政治事業，年幼的安倍相當支持，1963年，安倍晉太郎在眾議員選舉中失利，並在再度為競選奔走。安倍在校外遠足的巴士上，為父親拉票，「我是安倍晉太郎的兒子，請支持安倍晉太郎。」

傳承父親衣缽 報死亡覺悟從政

安倍晉太郎在1989年被診斷罹患胰臟癌，儘管如此，他仍致力於與蘇聯外交。安倍晉三時任父親的秘書官，頻頻隨行出訪。

安倍晉三曾說，當時醫生告知他，父親安倍晉太郎的壽命僅剩約2年，病人似乎也有自覺，卻依然繼續燃燒生命，解決日本在戰後面臨的問題，在其生命的最後1個月，蘇聯領導人戈巴契夫歷史性訪問日本，安倍晉太郎拖著病體出席歡迎午宴，那是他最後一次出席公開活動。1991年5月15日，安倍晉太郎卒於任上，享壽67歲。

曾採訪安倍父子的新聞攝影師山本皓一，在「日本人不能去的日本領土」一書中提及，安倍晉太郎曾經對兒子說：「要抱著死亡的覺悟去從政。」

而安倍晉三青出於藍，成為日本在位時間最長的首相，也倒在他投入畢生心血的政治舞台上，於2022年7月8日在奈良為自民黨參議院選舉助選演講時，遭槍擊不治身亡，同父親一樣，於67歲向熱愛的政治人生謝幕。