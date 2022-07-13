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台灣租屋族入籍遭拒？內政部：有居住事實就可入籍

內政部表示，依最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 12:06
示意圖。(翻攝自Pixabay）

示意圖。(翻攝自Pixabay）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今(13)日表示，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入者，得向戶政事務所申請遷入登記，經戶政事務所人員或勤區員警查實後，據以辦理遷入登記，設籍没問題，「巢運」的說法與事實嚴重不符。

內政部針對巢運今(13)日召開「租屋族是二等公民嗎?正視無法入籍對公民權的危害」記者會，提及租屋族無法入籍，該部以新聞稿回應。

內政部表示，依最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。因此，房客有居住事實而房東不同意遷入時，依戶籍法第17條等相關規定，房客可檢具國民身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件（如未經公證之租賃契約），直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記。經由戶政事務所人員或勤區員警查實後辦理設籍，並無民間團體表示租屋族無法設籍及影響其投票權利情事。

內政部強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項第4點已規定，房東不得約定房客不得遷入戶籍；如契約已有不得遷入戶籍的約定事項，依消保法第17條規定該約定無效。房客並可向縣市政府提出申訴，如房東屆期不改正，得依消保法第56條之1規定處最高新臺幣30萬元罰鍰。

內政部指出，有關房東不得拒絕房客設籍的規定，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。

至於房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，內政部已於6月13日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂，放心的讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。
內政部
戶籍
租屋

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