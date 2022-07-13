（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國紫光集團重組步入收尾階段，鴻海集團藉由旗下工業富聯斥資人民幣98億元（約新台幣435.45億元）入股。

根據中國媒體報導，紫光集團於7月11日完成公司股權及新任董事、監事、總經理的工商變更登記手續。原股東清華控股與北京健坤投資等全數退出，由智路建廣聯合體設立的北京智廣芯控股，承接紫光集團100%股權。

紫光集團由李濱擔任董事長，據紫光集團官網指出，李濱曾任中國晶圓代工廠中芯國際高階主管及安世半導體董事長。現任中關村融信產業聯盟理事長，兼任瑞能半導體董事長、聯合科技董事長、廣大融智集團董事長。

資料來源: 紫光集團官網

鴻海集團旗下工業富聯 (全名: 富士康工業互聯網, 簡稱：工業富聯）將透過興微產業投資合資企業出資人民幣98億元（約新台幣435.45億元），入股紫光集團，受到各界高度關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，鴻海集團這次入股紫光集團，主要著眼於中國占全球電動車銷售比重將近50%，去年電動車銷售成長209%，未來仍具成長潛力，中國也是最大半導體需求國，並可藉此擴大半導體領域布局。

中央社13日引述劉佩真指出，紫光集團旗下長江存儲在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）布局已有初步成效，武漢新芯著墨於編碼型快閃記憶體（NOR Flash），展銳接收海思手機晶片業務，市占逐步壯大，鴻海集團透過這次入股紫光集團，將可擴張記憶體及無線網路通訊晶片領域。

鴻海子公司「工業富聯」入股中國紫光集團 專家分析: 可藉此擴大半導體領域布局