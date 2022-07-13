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地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空

台北天文館：這兩次國際太空站過境事件，台灣各地均可見，全程均為7分鐘，其間亮度也都高於0等的織女星，但不同地點的可見時間及亮度會略有差異，13日的事件為越往北越亮，16日則為越往南越亮。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 11:12
照片來源：台北市天文館提供

照片來源：台北市天文館提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立天文館今(13)日表示，今天傍晚及16日黎明前將出現一顆會移動的超級亮星，位於高約四百公里軌道上的國際太空站，將緩緩自西南方地平面附近出現後，緩緩向東北方移動，其亮度遠高於群星，只要抬頭，想不看見它耀眼的光芒都很難。

天文館表示，以台北地區來看，國際太空站13日傍晚19時54分自西南方地平面附近出現後，緩緩向東北方移動，19時57分飛至西南方、高約51度處時，亮度達到-2.9等，比當時全天最亮的織女星還亮約15倍，成為夜空中最耀眼的一顆星，直至20時於東北方地平線附近消失前都明亮可見。

另外，國際太空站在16日則於拂曉時通過台灣上空。4時5分從西北方地平面附近出現後緩緩向東南方移動，4時8分飛至西南方、高約50度時，亮度高達驚人的-3.7等，與金星同亮，直至4時12分於東南方地平面附近消失。

天文館還說，這兩次國際太空站過境事件，台灣各地均可見，全程均為7分鐘，其間亮度也都高於0等的織女星，但不同地點的可見時間及亮度會略有差異，13日的事件為越往北越亮，16日則為越往南越亮。

國際太空站是目前地球軌道上最大的人造物體，於1998年發射第一個模組升空，至今已陸續組合為長109公尺，寬73公尺，重達445噸的龐然大物，以大約每93分鐘環繞地球一周的速度飛行，目前有七位太空人正在太空站上。

另外，13日當晚剛好也是欣賞今年最大滿月與最後一次超級滿月的最佳機會，19時53分到20時之間不妨步出戶外，抬頭看看天空中的兩大美景，並可於YouTube「臺北天文館」頻道觀賞最大滿月的直播解說。
天文館
國際太空站

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