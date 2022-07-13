【賴清德赴日】專家稱岸田繼承安倍遺志 台日關係不倒退

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）「友台抗中」的前日本首相安倍晉三8日遇襲身亡，台灣副總統賴清德12日赴日弔唁，外媒分析，岸田以此宣告繼承安倍遺志，對中國不會退縮，台日關係亦不會退後。熟知日方的消息人士表示，賴清德赴日實為受安倍家邀請，東京若拒發才是「大決定」。

安倍的葬禮訂於12日舉行，賴清德11日赴日本，並前往安倍家中、增上寺致哀並與日本國會議員互動，隔日出席安倍的葬禮。這37年來台灣最高層級赴日官員，日本外務省則表示，賴清德此行是以安倍友人身份進行的私人行程。

《美國之音》引述日中關係專家、台灣綠洲文教基金會執行長謝文生分析，自民黨在10日日本參議院大選中大獲全勝，修憲勢力亦取得國會提案門檻，可見政壇乃至日本民意皆肯定岸田掌政，以及對安倍在修憲、安保等遺志的認同。

謝文生認為，此番岸田政府快速核發簽證賴清德赴日，不僅宣告安倍遺志將被繼承，也反應岸田在三個層面的思考。其一，向自民黨內保守派宣示，會繼承安倍遺志不退縮；其二，向中國宣示，日本印太戰略立場不變；其三，象徵台日關係不會倒退。

武漢大學日本研究中心執行主任林泉忠則認為，自民黨參院選舉大獲全勝，未來三年若無意外，岸田無選舉壓力，可利用穩定執政時期延續安倍與美國意志。

林泉忠也表示，岸田更自信、也更有自我決策空間，參議院大選以及安倍的助力，讓他在內政及對中國都會更有信心。此番賴清德訪日，也體現岸田上台所說，「對中國就是該講就講，該做就做」。

關於專家分析，熟知日方的消息人士向本報表示，此次日本迅速核發簽證予賴清德，實為安倍家親自邀請賴清德前往，若安倍對此開紅燈，才是「大決定」。此外，安倍逝世時值參議院大選及周末，首相與外相皆在跑選舉，未必有時間深入研究。

該消息人士也同意，岸田政府將會更有自主決策空間。