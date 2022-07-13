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台灣水泥全球首座UHPC儲能櫃 協助超商打造穩定電網

台泥董事長張安平：傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須與建築物保持距離，根據現行消防法根本無法進入建築物，因此耐火抗爆的UHPC儲能櫃可成為大樓最好的選擇，極具市場潛力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 09:57
照片來源：台泥提供

照片來源：台泥提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台泥協助統一集團亞洲第一萬家7-11亞萬店打造「新能源超商」，為全台首間規劃設計全世界第一個環保與耐火抗爆兼具的新式UHPC(Ultra High Performance Concrete超高性能混凝土)儲能櫃，象徵台泥研發的UHPC儲能櫃正式進入商業運用。

台泥董事長張安平表示，目前新的大樓規劃，都有電動車停車位的設計，即便是慢充，對大樓基本電力要求也很高，間接對電網產生壓力，所以大樓建置儲能設備成為未來必然的需求。傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須與建築物保持距離，根據現行消防法根本無法進入建築物，因此耐火抗爆的UHPC儲能櫃可成為大樓最好的選擇，極具市場潛力。

台泥表示，台泥運用環保新式混凝土建材UHPC打造耐火抗爆的儲能櫃，在使用同樣體積下，UHPC較一般金屬儲能櫃，可減少約40%的碳排放。另一方面，UHPC也具低熱傳導係數、高抗壓強度及耐火耐燃抗爆特質。

台泥UHPC儲能櫃外殼2.5公分厚；抗壓強度超過1.7萬psi，遠超過台北101(台北101抗壓強度為1萬psi，台北南山廣場則是1.2萬psi)；儲能櫃內部備有煙霧偵測、淹水偵測及耐燃等設計，偵測到煙霧與溫度異常過高，系統會立刻自動釋放惰性氣體IG541，並後續執行灑水系統，進行一連串消防措施，且因UHPC具耐火耐燃特性，就算儲能櫃櫃內悶燒溫度1000度持續悶燒1個小時，儲能櫃外牆背板溫度只有150度，頂板250度，不至於使整個儲能櫃損毀。另因UHPC具低熱傳導係數，較標準金屬儲能貨櫃更具優越的耐候性，不會因外界環境溫度升高而造成櫃內溫度也隨著升高。

目前一般超商使用的不斷電系統，多數以使用UPS結合小電池，台泥儲能為7-11亞萬店建置的新能源模式，則是優先使用太陽能加小儲能系統，未來如果碰上停電，微電網系統會由併網模式自動切換到孤島模式，透過太陽光電及儲能電池，提供緊急與維生所須的電力，而亞萬店能維持至少4-6小時不斷電，包括電燈照明、監控系統、收銀機、自動門等都能正常運作；一年可產生5500度綠電，相比於台電目前電網供應的市電，相當於亞萬店因為使用綠電，一年可減碳約2761公斤。
台泥
耐火抗爆
儲能櫃

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