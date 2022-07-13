溜小孩囉！台博館「古生物大展」AR召喚史前巨獸　重返大滅絕現場近距離感受恐龍大腿骨

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國立台灣博物館(台博館)古生物展分為15個單元，透過AR互動裝置召喚史前巨獸，重返第五次大滅絕現場，館方拿出壓箱寶為珍藏多年180公分高的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨）！

台博館古生物館自2010年完成古蹟修復開館以來，歷經二個多月閉館進行展示更新，已即日起重新開館，推出「古生物大展—生命的史詩與演化共舞」，可見矗立在展廳中央的黃河巨龍、特暴龍，翱翔於天際的翼龍，台博館重啟後也完成鯨豚骨骼標本及巨型古生物展件等清理修復作業，以嶄新面貌與大家再次相見。

文化部長李永得致詞時表示，此次古生物館的展示更新，特別感謝許多學術界協助，讓博物館可以藉由有趣的展示，傳遞背後強大的知識力量，具體實踐今年ICOM主題「博物館的力量」，以博物館改變世界。

展場入口打造「時間長廊」引領觀眾穿越時空，走進古生物世界，配合展示主題新增三葉蟲3D動畫、可觸摸的復活菊石及「召喚史前巨獸」AR互動裝置、第五次大滅絕模擬場景及改造動物光牆等，期以豐富多樣的展件與互動裝置，串連去年更新完成的貝殼步道，帶領觀眾探索生命演化的史詩。



現場展出「短肢領航鯨骨骼標本」（前）、「抹香鯨骨骼標本」（後）。(圖/台博館)



「鯨豚的天空」展區。(圖/台博館)

展覽依地質年代順序，劃分為15個展示單元。展覽以地球形成為起始，透過三葉蟲、菊石、鸚鵡螺、海百合等化石展件，回顧古生代繁盛的海洋樣貌。 展廳中央為稱霸中生代陸海空的史前巨獸，觀眾可跟隨著恐龍、水棲爬行動物、翼龍等展件，探索古生物從海到陸的演化進程及滅絕原因；接續的展示單元動物光牆、貝殼步道則象徵走入新生代的現今。

館方特別展出珍藏多年、高達180公分的蜥腳類恐龍股骨（大腿骨），觀眾可近距離感受恐龍的巨大；以及中生代白堊紀的琥珀，罕見地保存了羽毛，可探究恐龍與鳥類的關係；抹香鯨及小虎鯨骨骼標本則裝設框架，呈現其身形線條及尾鰭，展露鯨豚外形和動感姿態。

台博館表示，希望透過此展回望地質史上的五次生物大滅絕，引領觀眾探索生命演化的精采歷程，並反思現今人類與自然間的關係，進而珍視台灣所擁有的豐富生物多樣性。

古生物大展—生命的史詩與演化共舞

地點：國立台灣博物館古生物館（台北市襄陽路25號）

時間：週二到週日每日9:30-17:00

官網：https://www.ntm.gov.tw/

臉書：https://www.facebook.com/NTMuseum