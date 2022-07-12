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民眾搶上基隆信義路天橋拍照？原因曝：15日後將全拆

世貿人行天橋拆除工程分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/07/12 21:05
台北市信義路與基隆路口天橋將於7月15日起進行拆除工程。（圖/Unsplash）

台北市信義路與基隆路口天橋將於7月15日起進行拆除工程。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）基隆路與信義路交叉口「世貿人行天橋」今（12日）上午10時先行封閉，15日起將分三階段拆除，因此近期天橋上擠滿拍照民眾，盼能紀錄以橋上角度拍攝台北101的最後美景。

聯合報報導，台北市信義路與基隆路口天橋將於7月15日起進行拆除工程，近幾週以來就吸引不少市民朋友與攝影迷上橋拍照，尤其是日落時分，從天橋上拍攝台北101與天空更顯額外迷人。

不過這個「世貿人行天橋」今天開始已先行封閉，ETtoday指出，新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，因世貿天橋整體均為鋼構，拆除時將以最佳切割工法進行，即人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合處，再將結構物吊放至地面並分解、帶離現場。

洪辰儒說，世貿人行天橋拆除工程分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時。

交通管制方面，新工處指出以下方針。

1. 利用信義路東行往國道3號朋友，建議於進入工區前提前在光復南路口改道。

2. 基隆路車行地下道南向車道進行封閉，需要利用基隆路南行水源快速道路方向朋友，建議提前於永吉路或忠孝東路口改道。

3. 針對基隆路右轉信義路或信義路右轉基隆路車流，採車道調撥方式維持通行至凌晨1時候封閉。封閉後行駛基隆路的朋友請提前於嘉興街127巷改道北行，行駛信義路的朋友則請提前於莊敬路改道北行。

新工處工務科科長蕭志龍解釋天橋拆除原因，他說，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，且天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間，亦使通行寬度減少，也容易產生視線死角引發交通意外。

民眾搶上基隆信義路天橋拍照？原因曝：15日後將全拆

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更新時間 : 2022-07-12 22:10 GMT+08:00

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