全球人口成長趨緩 新生兒恐集中亞非開發中國家

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）工業革命後全球人口加速增長，而儘管現在已經是1950年以來全球人口成長曲線最緩和的時候，在今（2022）年11月之後，全球人口仍將突破80億。不過人口增長狀況在全球並非一致，有些國家甚至還面臨人口負成長的問題。

受益於醫藥技術發展與科學的進步，越來越多孩童得以存活至成人階段，2050年前全球平均壽命很可能就會達到77.2歲，而根據聯合國估計，全球人口增長將會在2080年代達到104億人的最高峰，不過隨後人口數就會開始減少，這個趨勢可能還會更早發生。

BBC指出，未來30年全球人口數的增長將集中在印度、巴基斯坦、民主剛果、埃及、伊索比亞、奈及利亞、菲律賓與坦尚尼亞等8個國家中，而其他高度發達的經濟體則面臨出生率低靡的問題，約有61國在2050年前人口甚至會減少至少1%。

雖然中國長久以來一直居於全球人口最多國家的寶座，在一胎化政策推行後出生率已逐漸下降，儘管2016年後該政策遭到廢除影響也有限。中國政府預估，明年開始中國人口就會進入負成長，這比原本預測的時間還要快上不少。

另一方面，依照目前趨勢，完全沒有限制人口增長的印度將在明年突破14億人口，擊敗中國成為全球人口數最多的國家，而且未來這個數字還會繼續上升。

然而，即便如此，出生率下降仍是個全球趨勢，就算在那些人口仍在增加的國家也是如此。由於死亡率仍低，2050年前，全球長於65歲的人口將由今年的10%上升至16%，毫無疑問的，未來人類將面臨更嚴重的人口老齡化與勞動力不足問題。