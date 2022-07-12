台灣衛福部出新書「戰疫堡壘」 外界關注陳時中請辭時程與接班人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，請辭時程備受關注。行政院上午透過媒體群組指出，若陳時中正式請辭獲准，會適時公布接任人選，確保衛福部運作與指揮中心防疫工作皆無縫接軌穩健進行。

「戰疫堡壘」新書(下圖) 發表暨感恩茶會12日在衛福部舉行，衛福部長陳時中（前左4）、醫福會執行長王必勝（前左5）等人出席，並合影留念。中央社

行政院發言人羅秉成今天（12日) 表示，有關媒體報導衛福部長接任人選一事，現階段是民進黨選對會建議提名人選，待民進黨中執會完成提名作業程序，陳時中也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選。

他說，接任人選將確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

羅秉成也表示，接任人選現在仍未確定，外傳相關人選已定的報導並未向政院求證，若陳時中正式請辭獲准，當會適時公布接任人選。

針對外界關注衛福部長陳時中請辭參選時程，他本人今天仍未鬆口，僅說看中執會結果再決定，至於接班人選還沒有確定。

衛生福利部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，他昨（11日) 表示，必須先把防疫階段性任務完成、部長職務交接妥當，人民安心後，才能放心卸任投入選戰。

陳時中今天上午出席衛福部所舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，會前接受媒體聯訪時針對今天是否為畢業典禮表示，這本書是集中檢疫所的辛勞，本來應該在整體疫情結束時出版，這中間大家歷經非常多辛苦和辛勞，儘早出版是給集中檢疫所英雄一些鼓勵，更有力氣往前走。

外界質疑購買疫苗等防疫工作沒有做好。陳時中說，購買疫苗起頭算是早，中間雖經歷波折，但很多國家給予協助把破口補起來，前面口罩外交形成一個善的循環，讓疫苗及時到位。

對於台灣抗病毒藥物的使用，陳時中指出，台灣的使用量達到將近8%，比美國約5%還多，且給藥順暢；另在快篩策略上，一開始以PCR為主，並建立共同採購契約平台，讓有需要的單位可以合理價格購買快篩，到了4月多有大量需求時，立即跟羅氏、亞培兩家廠商大量採購，讓後續的快篩實名制能順利上路。

民進黨預計13日徵召陳時中出戰台北，外界關注陳時中請辭時程。他說，看中執會結果，等有決定再決定。

有醫師認為Omicron新亞型變種病毒BA.4、BA.5國內恐破萬例。陳時中說，無論他在與否，都有堅強醫藥界當後盾，根據科學事實做到最好，不過他仍沒鬆口接班人選，只說還沒找好。

醫福會執行長王必勝會前接受媒體聯訪時則澄清，今天活動不是部長的疫情「畢業典禮」，而是為了紀錄防疫人員的辛苦，原本「戰疫堡壘」新書發表會預計幾個月前就要發表，但因疫情檢疫所工作還未告段落，才延後到最近這個時間點發布。

衛福部今天(12日) 發表的新書「戰疫堡壘」，集結過去2年半集中檢疫所防疫成果。集檢所指揮官王必勝今天表示，朋友戲稱他旅館大亨、廢墟之王，如今階段性任務結束，留紀錄供後人參考。

衛生福利部今上午舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會，衛生福利部長陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝等人出席。

民進黨預計明天(13日) 在中執會上提名並徵召陳時中代表參選台北市長，外界認為在此時出新書是參選起手式。陳時中致詞強調，這本書是向集檢所英雄致敬，集檢所的存在是一步一腳印完成，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫史上重要事情。

陳時中回憶，當年武漢包機要返台，找不到場所入住檢疫，他便去拜託台中市長盧秀燕，她義無反顧地扛下，「我能體會地方政府的壓力，但歷史是會記上一筆的」。

身兼集檢所指揮官的王必勝表示，出書原因主要有二，首先是留下紀錄，包括工作點滴、感人故事，更重要是還有SOP、KNOW HOW等，未來若有疫情可給後人參考。

談到設置集中檢疫所的艱辛，王必勝笑說，過程中很多朋友都戲稱他是「旅館大亨」，全國管60幾家、6000多間房最多，另也有人說他是「廢墟之王」，早期找場地很困難，「我敢說，公立機構所有廢墟我都去過了」，甚至遇過工作人員遞上手電筒，要他自己進去看就好。

王必勝表示，「戰疫堡壘」當中的堡壘一詞是陳時中所發想的，因為他認為集檢所的任務就像「堡壘」一樣，國內疫情趨緩，他也向陳時中報告，集中檢疫所階段性任務已經結束。

衛生福利部12日下午舉行111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，前副總統陳建仁（台上前左6）與衛福部長陳時中（台上前左5）出席與會，與獲表揚者合影留念。中央社