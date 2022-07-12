Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證交所：全體上市公司2022年6月份當月營收較2021年同期成長15.09％

累計營業收入較2021年同期成長10.6％

By 台灣英文新聞
2022/07/12 17:35

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計890家及76家，共計966家皆已於2022年7月11日前完成2022年6月營收申報作業。

依據上市公司公告2022年6月營收顯示，6月份全體上市公司營收總計3兆5,928億元，較2021年同期成長4,712億元（15.09%），營收成長公司共611家，衰退公司共355家，較2020年同期則成長8,727億元（32.08%）。另累計1至6月全體上市公司營收總計19兆7,450億元，較2021年同期成長1兆8,926億元（10.6%），營收成長公司共633家，衰退公司共333家（相關資料詳如附表），較2020年同期則成長5兆656億元（34.51%）。

全體上市公司2022年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。全體上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及橡膠工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內疫情緩和影響，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，致本月較110年同月成長；當（6）月份營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，致比較基期高，本期玻璃價格已回跌，致本月較2021年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2022年6月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs

更新時間 : 2022-07-12 18:47 GMT+08:00

最受歡迎

台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
台灣7/10日新增本土確診27,708例 死亡71例
敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
【分析】缺油缺糧、民眾絕望逃離：斯里蘭卡「破產」與中國「一帶一路」有關嗎？
台灣副總統賴清德赴日悼念安倍 50年來最高層級赴日特使
台灣副總統賴清德赴日悼念安倍 50年來最高層級赴日特使
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
【更新】日本台灣交流協會7/11下午起開放民眾悼念　矢板明夫：承繼遺志•台灣安倍之友會將辦追思會　
日本參議院選舉照常舉辦 出口民調：執政聯盟維持多數優勢
日本參議院選舉照常舉辦 出口民調：執政聯盟維持多數優勢
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛
陳時中確定角逐台北市長選舉 最新聲明：責任來我就扛
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
日本參院選舉修憲派大獲全勝 有望完成安倍遺願
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額