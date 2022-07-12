臺灣證交所：全體上市公司2022年6月份當月營收較2021年同期成長15.09％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計890家及76家，共計966家皆已於2022年7月11日前完成2022年6月營收申報作業。

依據上市公司公告2022年6月營收顯示，6月份全體上市公司營收總計3兆5,928億元，較2021年同期成長4,712億元（15.09%），營收成長公司共611家，衰退公司共355家，較2020年同期則成長8,727億元（32.08%）。另累計1至6月全體上市公司營收總計19兆7,450億元，較2021年同期成長1兆8,926億元（10.6%），營收成長公司共633家，衰退公司共333家（相關資料詳如附表），較2020年同期則成長5兆656億元（34.51%）。

全體上市公司2022年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。全體上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及橡膠工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內疫情緩和影響，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，致本月較110年同月成長；當（6）月份營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，致比較基期高，本期玻璃價格已回跌，致本月較2021年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2022年6月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。