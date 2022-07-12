富邦金控2022年6月稅後淨利41.52億元、累計EPS 5.62元

富邦金控2022年6月自結稅前淨利72.12億元、稅後淨利4 1.52億元，係認列一次性未分配盈餘稅款41.35億元；累計 今年前6月稅前淨利871.46億元、稅後淨利693.76億元 ，每股稅後盈餘(EPS)為5.62元。富邦金控前6月累計稅後 淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄， 每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座！子公司富邦人壽前6月累計 稅後淨利為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行前6月累計稅後淨利則 創下歷年同期新高紀錄！

截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控73.95%股權， 而富邦金控於前6月認列日盛金投資收益10.1億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

‧ 富邦人壽2022年6月稅前淨利為118.48億元、稅後淨利為 115.83億元，累計上半年稅後淨利為631.77億元。RB C超過300%，資本水準維持良好。6月份國際投資市場劇烈震盪 ，台股當月指數終以下跌11.8%作收，富邦人壽持續實現獲利， 其中股息收入因除息旺季開始而增加。債市投資方面，6月份利率於 高檔震盪，仍以維持充裕資金，於收益反彈時期伺機配置， 提高未來整體經常性收益為主要策略。在美國積極緊縮下， 美元表現強勢，6月份美元兌台幣升值2.27%， 單月及累月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期。6月底 外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約220億上升至約280億。 持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前6 月提列相關部位之預期信用損失總計為新台幣27.6億元。6月合 併初年度保費收入(First Year Premium)為79億元，合併總保費收入(Total Premium)為301億元。 富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二，6月初年度保費7 4.4億，較去年同期成長24.1%， 成長動能主要來自投資型及利變型。

‧ 台北富邦銀行2022年6月稅後淨利17.30億元，較上月減少 0.44億元，惟較去年6月獲利成長近2成， 銀行核心收益包含利息淨收益及手續費淨收益均較去年同期增加， 累計上半年稅後淨利117.18億元，較去年同期成長25%。 今年以來存放款動能穩定提升及外幣債劵投資部位增加，截至6月底 整體資產規模較去年同期雙位數成長， 且於台美升息趨勢下帶動利差提升，累積利息淨收益較同期成長13 %；受股債市場波動，財管客戶投資仍保守觀望， 累積上半年手續費淨收益及金融商品收益較去年同期減少， 但減少幅度已較第一季縮小；北富銀截至6月底逾放比率為0. 16%，備抵呆帳覆蓋率為750%，維持良好資產品質。

北富銀6月有效卡305萬卡，較去年同期成長13%， 持續維持雙位數成長，其中受卡友好評之momo卡及J Points卡動卡率更高達80%以上， 持續提供客戶最佳刷卡體驗。

‧ 富邦產險2022年6月稅後虧損55.82億元， 累計上半年稅後虧損33.62億元， 主要受到防疫保險賠款與提存準備之影響，6月防疫險相關直接賠款 金額為32.8億，件數8.2萬件；累計1至6月直接賠款達48 .8億，此外，公司以累積確診率15.2%去評估已全數提列， 以致於6月底對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備 109億，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157 .8億（若不考慮再保因素之直接賠款則超過200億）； 資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200%， 持續動態評估增資需求。由於新冠肺炎確診人數自5月開始大幅攀升 ，富邦產險防疫險理賠申請5月平均每日近6千件，6月增至平均每 日逾18000件；為了加速理賠作業，全體同仁全力投入， 同時為進一步加速理賠審核速度， 目前也正規劃系統輔助自動核賠作業，期將每日處理量能再拉高。 在業務方面表現，6月簽單保費57.78億元，較去年同期成長6 .8%，其中企業保險簽單保費成長17.2%表現亮眼， 車險及個人綜合保險業務成長表現亦皆優於市場成長；累計前6月簽 單保費收入299.4億元，成長13.6%，簽單市佔率達25. 9%，較去年同期增加0.7%，保持市場領先地位。

‧ 富邦證券2022年6月稅後淨利3.25億元，受惠股利挹注、 金融交易收益增加影響，單6月淨利較上月增加2.65億元； 累計上半年稅後淨利13.08億元，較去年同期減少65%， 主因台股加權指數下跌(至6/30收盤14,826點)及台股日 均值累計6月3,458億元，較去年同期減降， 影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。

表格: 富邦金控及各主要子公司2022年6月份稅後淨利

單位：百萬 2022 2021 6月 1-6月 6月 1-6月 富邦金控 4,152 69,376 12,870 87,596 每股稅後盈餘(元) 0.10 5.62 0.97 8.28 富邦人壽 11,583 63,177 9,377 65,563 台北富邦銀行 1,730 11,718 1,454 9,387 富邦產險 (5,582) (3,362) 900 4,291 富邦證券 325 1,308 894 3,688

註：截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控73.95%股權，而富邦金控於前6月認列日盛金投資收益10.1億元。