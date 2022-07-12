新北與優力勁聯簽合作意向書　融入運動科技攜手推體育課程數位化

新北市教育局與優力勁聯股份有限公司( Uniigym) 今(12)日舉行合作意向書(MOU)簽署儀 式，攜手推動運動普及化及體育課程數位轉型計畫，促進體適能及健 康發展。Uniigym 除無償提供運動軟體及服務給新北市的 高國中小，更邀請岱宇國際、南緯及愛力實業等公司協力贊助運動器 材及服飾，總市值超過600萬。近期教育局與Uniinym已合 作推出夏令運動挑戰賽，也陸續規劃短中長程計畫，讓孩子動出健康 、玩出快樂。

教育局表示，今(111)年2月與Uniigym於寒假 合作推出「新北寒假學童動滋動」提供百堂免費專屬課程。更於7月 辦理夏令運動挑戰賽，以遊戲化方式讓孩子不受時空限制享受運動樂 趣，作為體育課程數位化轉型計畫第一步。獎勵部分，針對至8月底 累計卡洛里消耗最高者每組前50名學生，由教育局提供每名500 元圖書禮券。此外，對於挑戰賽推動有成學校， 頒發最佳運動風氣獎，提供協力廠商贊助器材及服飾，鼓勵暑假兼顧 防疫仍不忘運動。

近期除合作體育課程數位化試辦暖身，中長程規劃將運動數 據與親師生平台、校園通APP系統串接， 讓孩子透過運動累積新北市積點銀行點數，換贈獎勵的文具、 隨身碟及口罩等物品，未來將規劃辦理校際盃線上AI運動會， 如線上馬拉松等內容。期待在後疫情時代， 讓學生養成運動習慣並掌握自身運動數據， 藉由線上運動課程均衡自身課業與健康促進。

Uniigym創辦人林煜傑執行長表示，運動是一件無門檻、 不受時空限制的事。創立初衷就是為讓運動透過科技能夠普及化， 將運動的快樂傳達給每一個人。 很榮幸和教育局推動體育課程數位化， 期待學子不受疫情與環境限制，時刻享受運動的快樂與健康。 正在舉辦的挑戰賽運動專區收錄臺灣之光、重量級名師課程， 包含世界跆拳道品勢金牌選手李映萱與李晟綱、 世界壺鈴冠軍曾詠麟教練、跑界明星同時也是新北市體委會委員的李 翰暄教練，歡迎新北市的師生家長一同上線挑戰。

崇林國中校長徐巧玲表示，夏令挑戰賽是很棒的暑期活動， 將持續鼓勵學生養成規律運動好習慣，並請老師多加推廣APP給有 興趣的親子使用。黃瓊瑩老師也表示，APP裡面有包羅萬象選擇， 對象可區分給國小、青少年有氧、小資女及給媽媽們，種類有拳擊、 減脂塑身，甚至有專業國手教學現身課程，非常豐富多元。

大觀國小學務主任賴皓韋表示， 疫情讓許多事情出現改變的可能，運動APP的問世， 讓體育教學改變了課堂的原先樣貌。 期待這樣的模式可以慢慢被現場的老師接受， 逐步發展出一套後疫情時代的新體育教學模組，與時俱進。

教育局長張明文表示，這次與Uniigym簽署合作備忘錄， 攜手民間資源帶動運動風氣及推廣校園體育運動， 也期待未來透過資訊串接現有學生家長常使用的新北市親師生平台、 新北校園通，讓師生隨時掌握自身運動數據，在後疫情時代也能兼顧 防疫與健康。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供