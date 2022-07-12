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幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/12 17:11
嬰幼兒莫德納疫苗最快於7/21開打，但輝瑞幼兒疫苗到貨時程還未定，指揮中心建議家長儘速替孩童選擇莫德納疫苗接種。

嬰幼兒莫德納疫苗最快於7/21開打，但輝瑞幼兒疫苗到貨時程還未定，指揮中心建議家長儘速替孩童選擇莫德納疫苗接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（12）日透露嬰幼兒莫德納疫苗的最新檢驗封緘、配送進度，並提及輝瑞幼兒疫苗到貨時程還未定，建議家長儘速替孩童選擇莫德納疫苗接種。

國內疫情未歇，家長盼家中嬰幼兒能盡快接種疫苗，對此，指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，日前運抵台灣的莫德納嬰幼兒疫苗預計20日完成檢驗封緘，21日開始配送至各縣市，可供6個月至5歲孩童使用，每人需接種2劑，提醒地方政府及民眾事先做好相關規劃。

至於6個月至4歲孩童接種的輝瑞幼兒疫苗，相關緊急使用授權（EUA）資料已送食藥署，今天將再次補件，持續滾動式審查，但到貨時程也未定，因此莊人祥呼籲父母依現有選擇，儘速替孩童安排莫德納疫苗接種。此外，依美國規定，接種輝瑞幼兒疫苗者需接種3劑基礎劑。

談到接種場地和時間規劃，莊人祥說明，會再建議地方政府設置接種站於指定醫療院所，考量家長時間，彈性於夜間或者假日開設中大型接種站，並兼顧舒適性、空曠、行曬等考量，另也請縣市視所轄量能安排幼兒園或托嬰中心集中接種。

根據指揮中心統計，昨天共接種3萬7478劑COVID-19疫苗，累計接種5865萬6119劑，人口涵蓋率第1劑91.39%、第2劑85.22%、追加劑接種率70.67%。

幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
莫德納幼兒劑型
BNT幼兒劑型
嬰幼兒

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更新時間 : 2022-07-12 18:46 GMT+08:00

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