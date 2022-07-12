中華電信6月份營業收入173.9億元　每股盈餘0.44元

中華電信公司今（11日）公布2022年6月自結營收概況。 6月份核心業務延續成長趨勢，加上資通訊新興業務表現亮眼， 帶動整體營收持續走揚，合併自結營收達173.9億元， 較去年同期成長2.7%。

行動業務部分，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加， 行動服務營收延續增長態勢，行動月租型ARPU年增4.8%， 已連續15個月成長， 行動銷貨收入亦受惠iPhone銷量成長而增加； 資通訊收入因智慧建築專案入帳， 加上企客雲端營收與國際IDC數據機房收入增加挹注， 較去(2021)年同期大幅躍進； 寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻 寬與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長， 寬頻ARPU年增2.7%，自2021年度起已連續18個月成長。 中華電信表示， 數位轉型浪潮持續改變企業經營方式與個人生活型態， 看好客戶升速300M與500M的需求，將挹注並帶動營收成長。

營業成本及費用為133.3億元， 主要因資通訊專案成本隨專案收入成長而增加；電信業務淨利提升， 其他業務利潤亦成長，營業淨利達40.6億元， 較去年同期增加8.3%；稅前淨利為44.2億元，年增13. 0%；歸屬於母公司業主之淨利為34.0億元，年增9.7%； 每股盈餘為0.44元，較去年同期成長0.04元。

累計至今年6月，合併總營收為1,037.3億元， 營業淨利為236.9億元，稅前淨利為242.0億元， 歸屬於母公司業主之淨利為187.4億元；自結每股盈餘為2. 42元。2022年第二季營業收入達成率103.3%～103. 9%，營業淨利達成率107.3%～109.2%， 稅前淨利達成率110.7～112.6%， 每股盈餘達成率110.8%～113.2%，皆超越預期； 2022年上半年營業收入達成率101.1%～101.7%， 營業淨利達成率106.6%～108.4%， 稅前淨利達成率108.5%～110.3%， 每股盈餘達成率108.6%～110.8%，亦超越財測目標。

截至6月底止，光世代寬頻用戶數為372.1萬戶， 其中100Mbps以上客戶達210.0萬戶， 300Mbps以上客戶達73.8萬戶， 高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205. 5萬戶，行動通信總客戶數達1,222.7萬戶。