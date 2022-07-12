便利再升級！J卡「LINE」進「全家」 消費滿額樂享20%限時回饋

受疫情影響，減少實體接觸已成全民共識，不僅電商蓬勃發展， 行動支付使用率更與日俱增， 台北富邦銀行全卡友已經有逾百萬卡綁定LINE Pay消費，其中以回饋LINE POINTS點數為主的富邦J POINTS卡卡友每月用LINE Pay消費次數達10次以上，平均月消費金額直逼6千元， 較去年同期成長達100%，增幅相當驚人。

看見消費者對行動支付的高度需求，為提供最有感的支付體驗， 北富銀特別與全家便利商店、LINE Pay攜手合作，自即日起J卡卡友就可使用LINE Pay綁定J卡在「全家」消費，擺脫皮夾和零錢， 享受更輕盈流暢的結帳方式。同時，慶祝J卡「LINE」進「 全家」，北富銀同步推出限時優惠，7/13~7/26期間以LI NE Pay綁定J POINTS卡或JU卡單筆消費滿200元，即可享LINE POINTS 20%回饋，無論想品嘗「全家」最新推出的長榮飛機餐， 還是炎炎夏日來支「貘貘桃霜淇淋」消暑，卡友只要掏出手機輕鬆「 嗶」一下就能快速完成結帳，享受「全家Ｊ是你家」的方便和快捷！

北富銀資深副總周郭傑表示， 成功的數位創新必然立足於良好的客戶體驗， 為了讓客戶在使用信用卡時更順暢愉快， 北富銀不僅長期投入新技術的應用研發，並積極和LINE、 台灣大哥大、momo等夥伴跨界合作，例如首先在LINE官方帳 號上實現信用卡一鍵調額、一鍵綁定LINE Pay等功能，更是全台第一家將信用卡申辦流程與「通知型訊息( LINE PNP)」結合的銀行，核卡通過時可同步完成LINE官方帳號好 友綁定，一站享有從開卡、消費通知、繳款等完整的信用卡服務， 創造令卡友備感驚喜的無縫消費體驗， 今年上半年更交出流通卡數達成兩位數同比成長的出色表現， 成為眾多消費者的用卡首選。

富邦卡除了使用便利，琳琅滿目的刷卡優惠更是備受好評。 隨著暑假到來，富邦卡特別推出一系列暑期優惠， 要讓卡友開心一夏。其中在旅遊方面，針對國人期待的日韓旅遊，J 卡提供日韓3.88%回饋無上限， 若在當地指定家電賣場或藥妝店消費，還可獲最高20%優惠；Op en Possible聯名卡提供中/港/澳消費3%回饋無上限。 如果持富邦卡9/30前到雄獅、易遊網、可樂、東南、喜鴻、 長汎、加利利等旅行社消費，單筆分5期含以上消費滿額並完成登錄 ，可獲得最高1,000元限量刷卡金。

在日常購物上，富邦卡回饋也十分多元吸睛。7/31前到蝦皮購物 、PChome線上購物、Yahoo奇摩三平台、東森購物、my fone購物、淘寶/天貓等電商通路消費滿額並登錄，最高可享8 %回饋；如果在家樂福量販門市消費單筆滿3,500元送100元 家樂福禮券，單筆分期滿8,800元送200元家樂福禮券。 另外，每週五到全聯刷富邦卡或PX Pay綁定富邦卡消費/儲值，單筆消費滿1,000元(含)以上 送200點全聯福利點。想要讓消費輕盈一夏， 不妨把握這次數期優惠。想了解詳細活動內容可參閱以下網址：ht tps://creditcard.taipeifubon. com.tw/promo/hot/index.jsp

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.68~15%。