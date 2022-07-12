蔡炳坤遭抹黑氣到倒下？台灣文化部長李永得：柯文哲要像個市長扛起責任

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台北副市長蔡炳坤昨日腦中風倒下，市長柯文哲直指是因為空總、台博館問題遭文化部長李永得抹黑，李永得回擊，「請台北市長柯文哲要像個市長，扛起責任。」

綜合媒體報導，蔡炳坤昨日晚間餐敘時不幸因腦中風被緊急送醫，台北市長柯文哲今日表示，蔡炳坤倒下前還在抱怨台北市府與文化部的爭端，因為國立台灣博物館土地（台博館）問題，被文化部長李永得砲轟並被栽贓，蔡質疑難道李永得都不跟自己的政務次長開會嗎？李永得的批評讓他心情不好。

李永得回應，誠心祝禱台北市副市長蔡炳坤身體早日康復。對於這幾日所提有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，純屬就事論事，「請台北市長柯文哲要像個市長，扛起責任，不要推到副市長身上。」

李永得強調，關於台博館土地案，雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，且目前亦尚未獲得文化部及台北市政府最終決策同意。

李永得指出，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？對於此方案，李永得表示，本人於昨日發言已強調，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。

針對空總土地回饋問題，李永得說，台北市政府一再以政治操作卡空總，文化部期盼運用空總作為國際級藝文設施的用地，但台北市政府卻強行要求回饋土地做「開發」。請問，台北市政府的要求是否符合公共利益？