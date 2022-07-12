台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華將於7月16日正式起跑，今(12)日在竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及地方人士在竹北海岸育樂中心舉行記者會，竹北市公所表示，今年將為遊客帶來新月史上最華麗卡司的音樂晚會，以及衝擊視聽覺的夏日音樂派對。

竹北市公所表示，令人引頸期盼的「音樂晚會-Fun浪新月Song一夏」將邀請新世代全方位藝人梅東生以及氣質優雅的 Mina.S 佘宜珊熱力主持，更強力邀請饒舌男神婁峻碩、搖滾樂團麋先生、創作才子韋禮安等三位重磅卡司輪番演唱，以及台語歌王許富凱、Chill女王Julia吳卓源、綜藝歌王康康以及冷豔歌姬米利亞等巨星熱情唱響新月。

讓人嗨到爆炸的「夏日音樂派對-Shiny新月Hot派對」今年將邀請亞洲電台阿露熱力主持，爵士樂團-MVP迷霧森林、創作樂團-Xunday、嘻哈樂團-丘與樂以及電子樂團-原子邦妮等四組樂團輪番演出，為今年新月沙灘帶來最嗨的一場夏日音樂派對。

竹北市長何淦銘表示，今年除了延續往年規畫豐富體驗活動外，更有別於以往增加了攀岩機，民眾可揪朋友一同體驗專屬當地獨有的在地迷人景色，嗨Fun今年的夏天。

竹北市公所還說，除了音樂晚會備受矚目外，周邊體驗活動更是多元豐富，往年參與人次場場秒殺，今年融合以往的熱門項目外，特別創新規劃五大體驗活動，包含「環保淨灘」透過實際行動帶領民眾支持環保愛地球；「風帆船.風帆車體驗」、「淺灘衝浪」追風逐浪，體驗多元海洋文化；「人體泡泡足球」運用泡泡足球，感受沙灘活動的刺激感及多元性；「攀岩機」考驗你的身體協調度、平衡感、專注力；「創意永續DIY」提供限量的絹印白Ｔ、漂流木吊飾及藍染方巾DIY，讓大朋友小朋友皆可製作專屬的趣味紀念小物，認識藝遊竹北多元風貌。

竹北市公所指出，16日新月沙灘周邊道路將進行交通管制，從下午3點到晚上10點30分，另外，接駁車約10到15分鐘一班車，活動場域內更提供老弱婦孺及行動不便者之電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

下半年度最 High 音樂派對就在「2022 竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，將於中視菁采台、中視新聞 YouTube、藝遊竹北粉絲團全程直播。07月16日至17日邀請民眾來竹北參與今夏音樂盛事，寫下熱血的精彩回憶，2022 新月沙灘海洋音樂嘉年華，闔家一起相揪竹北、High 翻新月！

照片由竹北市公所提供