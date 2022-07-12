台灣金門高粱限定酒吧來囉！「KK Bar金酒吧」特色風味特調快閃華山　來一杯「捍衛戰士」還是「第一桶金」？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)歡慶金門高粱酒廠成立70年，為了觸及年輕族群，夏季限定「KK Bar金酒吧」將於7月13日至8月28華山文創園區快閃登場。

提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

綜合媒體報導，「KK Bar金酒吧」以「引領年輕人品嚐人生第一杯高粱酒」為宗旨，集結 AR 策展、一日店長、美拍裝置、特色演出、跨界單品、網紅美食等7大主題，在現場能用最精省方式品飲到「一年香、三年醇、五年陳、八年綿」等不同年份的金門高粱酒。

歷經半年籌備，「KK Bar金酒吧」和職人團隊推出8款特色調酒，包含結合38度及58度金門高粱酒的單醇風味調製成「人生轉烈點」；與白桃、椰子、玫瑰、黑櫻桃等香甜滋味共舞的「第一桶金」；富含煙燻感的硬漢風味「捍衛戰士」；「覓貴人」則以蜜及桂花茶入酒；口感偏甜的「被偷走的這三年」以疫情為靈感，盼讓大家忘記隔離苦澀。

此外，展場設計融合藝術美學及 AR 體驗，穿越前年還原古人沉浸的「曲水流觴」品酩場景中，了解中式白酒及金門酒廠的歷史，現場更以古人詩詞點綴中式浪漫的美拍牆，無論是酒吧或展區都是IG 打卡點，玩遊戲就有機會帶走高粱調酒兌換券或折價券。

凡購買曾登上紐約時裝週的設計師品牌 INF 聯名推出的KK Bar限定紀念潮款 T-shirt，或獨立調香品牌Pinscent 聯名推出以 58 度金門高粱酒為基底的香水，就有機會帶走由金門酒廠、董陽孜、春池玻璃合作的「七十如金」限定酒款。

活動詳情請前往官網或官方粉絲團查詢，營業時間：酒吧區14:00-23:00、展覽專區11:00-21:00。

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