台灣國產紅龍果盛產！台南場：脾胃虛寒者避免食用過量

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）紅龍果的盛產期為每年6月至12月間，台南區農業改良場發布新聞稿表示，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，健康營養的紅龍果容易入口，不但老少皆宜，也是祭祀拜拜及饋贈親友的最佳水果。

台南場表示，紅龍果俗稱火龍果，是仙人掌科的熱帶果樹，台灣種植之紅龍果依果肉顏色主要分為白肉種與紅肉種兩大類，白肉種自然產期為6月至11月，紅肉種以「大紅」品種栽種最廣，自然產期於5月至12月，近年來雙色品種引領新一波風潮，因果肉呈現外紅內白雙色，兼具不同口感風味，成為消費者嚐鮮的新選擇。另外，除了自然產期外，紅龍果也能藉由夜間燈照來調節產期，所以一年到頭都有機會吃到美味的紅龍果。

台南場表示，紅龍果外觀鮮紅飽滿又喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，甜度高且帶香氣，並含有豐富的甜菜紅素，具有抗氧化的效果，而且紅龍果有豐富的礦物質及維生素，尤其鐵質為蘋果的8倍、奇異果的2倍及櫻桃的4倍；鎂為蘋果的8倍、奇異果與櫻桃的2倍；維生素C及維生素B2 與B3均為蘋果的2倍，除此之外，也有豐富的膳食纖維及果膠類物質，對潤腸通便的效果相當顯著，脾胃虛寒者則應避免食用過量，以免腹瀉。

台南場指出，紅龍果在選購上，要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片轉紅達1半以上，鱗片及果梗切口均新鮮者為佳，購買後先置於冰箱冷藏，約可儲藏7到14天。

雙色紅龍果兼具兩種風味口感，顏色漸層討喜，成為新的消費選擇。(照片由台南農改場提供)