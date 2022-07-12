7/12台灣本土增31152例確診、60例死　30多歲男、未接種疫苗　發病9天多重器官衰竭亡

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增31,297例COVID-19確定病例，分別為31,152例本土個案及145例境外移入；另確診個案中新增60例死亡，是自5月25日以來新低。



指揮中心表示，今日新增之31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案最多的前三名縣市分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)。



指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中最年輕個案為30多歲男性，未接種疫苗、無慢性病史。6月30日發病，出現呼吸喘、噁心、嘔吐、腹痛、冒冷汗等症狀，送至醫院急診PCR陽性確診。於檢查時發現有心臟、肝臟、腎臟等多重器官異常，並發生突發性心跳停止，經急救後恢復生命徵象、送往加護病房治療，但7月9日仍因肺炎、心臟衰竭、肝臟衰竭以及急性腎損傷而死亡。





指揮中心說明，今日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國(各2例)、美國、土耳其、英國及荷蘭(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,132,429例確診，分別為15,908例境外移入、4,116,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，另15例為境外移入。