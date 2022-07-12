台北無敵夜景！寒舍艾麗超炫雙層星空巴士　派對前奏微醺逛遍信義區

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)寒舍艾麗再度出手！與台北市雙層觀光巴士合作，推出「星空巴士」100分鐘無限暢飲活動，自7月15日正式上路微醺享受台北最美夜景。

信義區超潮夜生活！寒舍艾麗酒店攜手「台北市雙層觀光巴士」與「YOUBON星全安票券網」聯手打造「星空巴士」，不同以往的紅色雙層觀光巴士及黑色雙層餐車，「星空巴士」以最炫彩的紫色星空時尚外型，旅客可造訪陶朱隱園、台北101、四四南村等景點，並在車上享用無限調酒、氣泡酒及附贈的小食，將於每週五至日晚間6點準時上路。

好潮！「Tiger Street超熱派對」跟台灣滑板教父一起喝虎牌 金曲嘻哈歌手呂士軒、世界百大DJ Cookie嗨翻花博

派對愛好者可以先在星空巴士上pre drink，搭配雷射光、激光燈及音樂更有氣氛，提供的酒款包含來自法國勃根地地區的氣泡酒品牌安柏夫人酒莊的「法國安柏夫人白中白氣泡酒」，另一款「法國安柏夫人冰點粉紅氣泡酒」。

調酒則以琴酒為基底混合果香的「艾麗萃意」，另一款為伏特加為底的「夏日玫瑰」；啤酒類為榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」，及基本款台灣啤酒及日本朝日黑啤酒；飲酒必配的小食則包含酥炸香辣雞米花、涼拌泰式酸辣透抽鮮蝦串。

Moët快閃台北！輕奢bar啜飲夢幻冰淇淋香檳特調配魚子醬 送禮首選客製化瓶身印字及封蠟服務

每位價格為$1,399元，需出示Covid-19 完成2劑疫苗施打紀錄證明，不囉嗦馬上購票去。活動自7月15日起，每週五、六、日出發，週五及週六班次：18:00-19:40、20:00-21:40、22:00-23:40；週日班次：18:00-19:40、20:00-21:40。



(圖/寒舎艾麗酒店)



行車路線(圖/寒舎艾麗酒店)