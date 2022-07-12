研究：病毒可在水中塑膠微粒上存活　台灣專家：減少塑膠垃圾也是降低病毒傳播的方式之一

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據英國最新研究發現，腸胃炎病毒、腺病毒、腸病毒、鼻病毒這些外表結構沒有套膜的病毒在水中有塑膠微粒時，存留時間較長，引發外界關注「水中塑膠微粒上停留的病毒」是否成為疾病傳染途徑之一。對此，台灣專家提醒， 該研究是在封閉水系統下進行，與實際戶外水域不同，需考量環境上的差異，例如水流動、優養化程度等因素， 以及細菌與病毒間的交互作用。

今年6月27日《環境污染》（Environmental Pollution）期刊發表了一篇來自英國斯特靈大學 (University of Stirling)的研究，研究人員在實驗室中的湖水樣本中加入塑膠微粒，再分析噬菌體（Phi6）以及輪狀病毒（SA11）的數量與活性。結果發現，外表結構沒有套膜的病毒在水中有塑膠微粒時，存留時間較長。

國立臺灣海洋大學海洋生物研究所助理教授何攖寧說，先前自己的研究團隊在台灣的東北角海岸收集海水中塑膠碎片時，發現塑膠碎片上面確實會檢測到病毒的序列。何攖寧指出，過去的許多研究，對水體中的塑膠微粒會增加病毒附著的機會有相關的推論，但始終沒有直接的完整論證，而這篇刊登於《環境污染》期刊的研究以實驗來證實。

義大醫院醫學研究部微生物及病毒實驗室助理研究員陳榮盛表示，此研究證實病毒可存活在塑膠微粒的生物膜上，且顯示病毒外表有套膜與否，會影響它附著在生物膜的效果；這份研究提供了可參考的背景，有助於科學界在未來能研究塑膠微粒上的病毒交互作用，更重要的是提醒大眾，塑膠微粒除了可能傳播細菌類病原體，更可能作為病毒傳播的途徑之一。

何攖寧指出這篇研究與過往研究不同的亮點是，除了量測塑膠微粒上的病毒基因訊息外，還測量病毒的活性，研究作者使用溶菌斑實驗，結果發現水裡加入塑膠微粒和培養液，兩天後仍可測得到輪狀病毒和噬菌體的活性。

何攖寧說明，此研究重要性在於以實驗室建立模擬的系統，驗證了水中有較充足營養時，輪狀病毒的數量與活性存留時間較長。依此研究結果推測，比起在一般水中，沒有套膜的輪狀病毒，可能會在營養程度較高或優養化的野外湖水中，留存較久，但這樣的推測還需要後續實驗來佐證。

陳榮盛提醒，此研究中塑膠微粒的生物膜是在研究作者所屬學校的湖泊中生成，但這篇研究沒有清楚說明，這個環境和其他不同國家的不同環境，有何差異，因細菌與病毒間的交互作用也是非常重要的，不同環境的細菌會影響到病毒的存活率，也會影響病毒傳播與感染性等。

何攖寧認為另一點要注意的是，水中的塑膠微粒若有噬菌體或病毒附著，細菌與病毒有交互作用，會增加抗藥性基因在細菌中傳播的可能性，使得帶有抗藥性基因的細菌種類上升，造成生物接觸到抗藥性微生物的機率增加。

何攖寧表示，在自然水體沒有塑膠微粒的情況下，其實沒有宿主，病毒的量和活性下降速度都很快，然而即使有塑膠微粒，大部分的病毒量活性仍然會隨著時間下降。他強調，雖然研究發現水中帶有生物膜的塑膠微粒與碎片，或許會讓病毒依附在生物膜上，而有機會存留久一點，但實際野外的水會受到很多因素影響，例如流動、營養程度、天氣造成的水量和溫度變化等，和這篇研究在實驗室中使用的封閉水系統不同，無法得知野外水中的塑膠微粒對病毒留存的實際影響。

他也提醒，此研究的研究時間僅兩天，兩天之後，就無從得知輪狀病毒和噬菌體的量和活性衰退的情形，以及病毒可存活的時間。

何攖寧指出，該研究中使用的輪狀病毒和噬菌體，這兩種病毒雖然基因體樣式與大小相似，但宿主不同，輪狀病毒主要的宿主是動物，而噬菌體的宿主則是細菌。何攖寧認為，若能使用同一種宿主的病毒來比較，會更合適用來評估病毒套膜對於存活的影響。他也強調，後續仍需要更多研究證實種類更相近的病毒之間，有、無套模是否真的會影響在塑膠微粒上的量和活性。

至於該如何看待「可從水中的塑膠微粒收集到病毒」的可能影響，陳榮盛認為因塑膠微粒體積小，所以上面病原體數量有限，除非水體中的塑膠微粒量非常高，否則感染性仍相對偏低。但陳榮盛也強調，目前塑膠微粒的危害主要來自於塑膠產品的一次性使用率太高，且大家對於其危害的警覺心太低，導致大量塑膠垃圾可能被無管理的丟棄在環境中，使環境水體或海洋累積塑膠產品，經過陽光或水環境中化學物質分解而變成塑膠微粒。

陳榮盛表示，近幾年研究指出塑膠微粒可能變成病原體的傳播路徑，而且這種傳播將變成難以防範，因此對於一般大眾來說，降低塑膠污染也是降低病原體傳播的方式之一。

※資料來源：台灣科技媒體中心※