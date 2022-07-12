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好潮！「Tiger Street超熱派對」跟台灣滑板教父一起喝虎牌　金曲嘻哈歌手呂士軒、世界百大DJ Cookie嗨翻花博

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/12 11:12
虎牌啤酒TIGER打造台灣夏日街頭盛事「Tiger Street超熱派對」(圖/主辦單位)

虎牌啤酒TIGER打造台灣夏日街頭盛事「Tiger Street超熱派對」(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 虎牌啤酒TIGER打造台灣夏日街頭盛事「Tiger Street超熱派對」，將在7月16日及17日舉行，從中午一路嗨到夜晚。

虎牌啤酒「Tiger Street超熱派對」結合音樂、滑板、舞蹈、潮流和塗鴉等街頭文化，滑板教父王天麟SKY將率板友到場，在圓山花博首座「滑板競技場」展現超高超的滑板競技、《原子少年》的街舞導師POPPING男神田一德攜手全台最大規模舞蹈教室HRC於「虎力大舞廳」快閃尬舞。

金曲嘻哈歌手呂士軒將與黑音樂團、饒舌MC & DJ接連表演、百萬人氣鼓手羅小白也會在現場大秀華麗鼓技，透過打擊樂宣告對音樂的熱情；世界百大女DJ Cookie更是此次街頭派對的重中之重，連續兩日與DJ Chester、Voodoo，以不斷電LIVE演出炒熱完美夏夜。

活動首日虎牌冰釀更邀請到塗鴉藝術家ART SHOW現場創作「超熱派對」塗鴉，宣告派對盛大開幕！民眾除了可以觀賞演出，還能親身體驗跳舞、打鼓等互動設施，只要完成互動挑戰，就可兌換虎牌冰釀啤酒，體驗極致清爽與狂熱的碰撞。

《Tiger Street 超熱派對》

好潮！「Tiger Street超熱派對」跟台灣滑板教父一起喝虎牌　金曲嘻哈歌手呂士軒、世界百大DJ Cookie嗨翻花博
(圖/主辦單位)

時間：2022年7月16日（六） 11:00-23:00 / 7 月17 日(日) 11:00-22:00
地點：台北圓山花博MAJI集食行樂廣場
地址：台北市玉門街 1 號（捷運圓山站 1 號出口）
演出名單：呂士軒、羅小白、SKY、田一德、HRC Dance Studio、DJ Cookie、DJ Voodoo、DJ Chester、Artshow、黑音樂團

更多活動資訊，請關注虎牌啤酒TIGER官方FB
圓山花博
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