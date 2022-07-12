【國安基金3理由暫不進場】美股收黑、台股12日開低震盪跌逾300點　早盤一度跌破14100

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 市場觀望美國通膨數據及14日登場的台積電、大立光法人說明會，台股今天（12日) 早盤開低，下跌逾200點，一度跌至14100點，跌幅超過1%，並持續呈震盪開低走勢。

10點過後台股更下挫超過300點, 最低為14004.32。

國安基金11日召開例會後決議暫不進場，並以投資動能持續暢旺、上市櫃營運表現佳、台股有高殖利率優勢及疫情衝擊逐漸消化，內需產業有望回升等3大理由，認為股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

美股全面下挫，費城半導體指數重挫2.46%，台積電今天股價走勢疲弱，早盤至452.5元，下跌9.5元，市值縮水2463億元，滑落至11.73兆元，影響大盤指數約78點。

台積電美國存託憑證（ADR）跌破80美元，滑落至79.11美元，下跌2.4美元，跌幅2.94%，市值4102.92億美元，居全球第13位。以台積電11日收盤價新台幣462元計，台積電ADR溢價約2.11%。

台積電將於14日舉行線上法人說明會，根據中央社, 法人多預期，台積電第3季營收將較第2季增加個位數百分點。隨著台積電法說會時間逼近，外資轉為買超，連續5個交易日共計買超台積電3萬餘張。

此外聯發科開盤跌幅超過1%，昨天召開法說會並公布第二季營運成果的南亞科跌幅也超過2%；大立光跌幅也超過2%；國巨則表現有撐，早盤漲幅超過1%。

傳產方面，貨櫃三雄表現疲軟，長榮、陽明、萬海早盤跌幅超過3%，連帶整體航運類股跌幅也超過3%。

昨天公布第2季及上半年財報的台塑四寶早盤漲跌互見，上半年每股稅後盈餘（EPS）居四寶之首的台塑開盤後漲幅在1%內，南亞、台化、台塑化股價則下挫，早盤南亞跌幅超過1%，台化超過3%、台塑化則超過2%。

法人表示， 目前台股都還在震盪打底，投資人也還在觀望階段，預計重大數據及企業財報釋出後，有望震盪回升。

美國預計13日公布6月消費者物價指數（CPI），同時14日預定公布6月生產者物價指數（PPI），本週也是美國企業公布財報的旺季，但因缺乏利多消息，美股收盤全面下挫。

道瓊工業指數下跌164.31點或0.52%，收31173.84點；標準普爾指數下挫44.95點或1.15%，收3854.43點；那斯達克指數重挫262.71點或2.26%，收11372.60點；費城半導體指數挫跌64.33點或2.46%，收2553.69點。

中央社引述台新投顧副總經理黃文清表示，預料台股近期將持續震盪打底，靜待台積電法說會釋出判斷下半年景氣的訊息。

黃文清指出，預估台積電訂單能見度、企業體質及營運展望將優於市場悲觀預期，後續有望對股價帶來正面影響，為台股加權指數提供向上反彈的支撐，雖然不足以帶來V型反轉的動能，但仍可望震盪回升。