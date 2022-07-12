笑歪！《雷神索爾：愛與雷霆》無碼電臀、女雷神重磅登場　台灣首周票房破億奪冠

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《雷神索爾：愛與雷霆》於7月6日搶先美國在台灣上映後，勇奪全台首周票房冠軍，票房破1億845萬超驚人！

《雷神索爾：愛與雷霆》由導演塔伊加·維迪提（Taika Waititi）領軍克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）、娜塔莉·波曼（Natalie Portman）、飾演大反派克里斯汀·貝爾（Christian Bale）等大咖，導演不按牌理出牌的另類喜感戳中觀眾笑點，片中彩蛋也令人驚喜連連，女雷神的超強登場令人驚豔，索爾電臀無碼全見版更是迷倒全場，美國電影評分網站爛番茄觀眾好評新鮮度高達81%！

迪士尼影業表示， 《雷神索爾：愛與雷霆》全台上映首週勇奪票房冠軍，創下高達1億845萬的票房數字，為漫威電影宇宙系列再添傲人賣座紀錄！美國上映首日票房高達近7000萬美元，首週總票房上看1.5億，加上全球同步上映、各國全面如期開出紅盤後，令全球首週更上看突破3億美元大關，更令維迪提打破自己的上一集紀錄《雷神索爾3：諸神黃昏》！

綜藝報：「不只笑料意想不到，更充滿豐沛情感。」紐約郵報：「既娛樂滿點又創意十足，為漫威電影注入靈魂。」英國Total Film雜誌：「超狂笑料令人笑到臉頰痠痛！」」英國Empire雜誌：「又一索爾經典冒險之旅！」《雷神索爾：愛與雷霆》現正熱映中！

--- 以下有小雷 ---

劇情在雷神索爾（克里斯漢斯沃 飾）身經百戰後展開全新旅程，讓他發現前所未有的追尋目的－ 內心平靜，豈料退休生活不如己願，全新邪惡勢力「屠神者格爾」（ 克里斯汀貝爾 飾）掃興攪局，勢在殲滅全宇宙所有神祇！為了對抗這個強大威脅， 索爾號召坐上阿斯嘉王位的女武神瓦爾基麗（泰莎湯普森 飾）、克羅納星戰士寇格（塔伊加維迪提 飾）和科學家前女友珍佛斯特（娜塔莉波曼 飾），珍更驚喜獲得他的神力、成為揮動雷神之槌的「女雷神」！ 加上星際異攻隊的得力支援，他們一同踏上驚險刺激的星際之旅， 揭開屠神者格爾的復仇之謎，並及時阻止他的邪惡行動！