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俯瞰與紀錄著台灣之美！農航所：尋找時光隧道記憶展13日登場

農航所未來將堅守崗位持續負起在天空中紀實的任務，並且秉持不藏私的信念，與您繼續分享寶島歷史的蛻變。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/12 09:50
圖片由農航所提供

圖片由農航所提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農航所近日發布訊息，農航所將於7月13日至14日在集思台大會議中心-亞歷山大廳，舉辦「In The Moment:尋找時光隧道的記憶」活動，利用「航攝影像圖資瀏覽服務平台」，帶領大家彷彿搭上時光機，穿越時空回到過去，從空中鳥瞰歷史的痕跡。

在時間的長河裏，您是否曾在心中某處烙印下難以忘懷的回憶，如今卻在歲月流逝下遍地難尋呢？

農航所表示，這次活動於「2022台灣地理資訊學會年會暨學術研討會」展場內舉行，農航所除全時段介紹各項核心業務及系統服務功能外，更在指定時間內安排專人近距離指導參與民眾，只要人手一機就可輕鬆挖掘出歷年影像圖資，尋找每個人時光隧道的記憶，現場完成平台操作者即有機會獲得國產材桃花心木製的小飛機，還有限量版的熊鷹棒球帽哦，數量有限。

農航所以超過1甲子的歲月，默默地俯瞰與紀錄著台灣之美，如今累積上百萬張的航空照片，逐年、有計畫性地建置「航遙測圖資供應平台」各項應用系統，儲存且管理龐大數量之航遙測影像，提供對外查詢、申購圖資等服務。農航所說，身為政府單位中唯一具備自主航攝能力與高效能圖資倉儲的專責機關，未來也將堅守崗位持續負起在天空中紀實的任務，並且秉持不藏私的信念，與您繼續分享寶島歷史的蛻變。

「In The Moment:尋找時光隧道的記憶」活動

活動時間：7月13日(三)、7月14日(四)下午3點至3點30分

活動地點：集思台大會議中心-亞歷山大廳
農航所
台灣之美
歷史
航攝影像圖資

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