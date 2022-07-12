延伸閱讀: 台灣民進黨新竹市長林智堅8日辭職轉戰桃園 中華大學：啟動論文爭議調查程序

林智堅論文爭議•台大國發所發聲明 科技部與竹科管理局官員•臨時缺席國民黨團記者會

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 時代力量立法院黨團，今天（12日）上午 09：00 就前新竹市長林智堅碩士論文涉抄襲一事，舉行「抄襲市長林智堅 科技部、教育部別護航」記者會。出席記者會的立委包括邱顯智、陳椒華與王婉諭。

(時代力量記者會直播截圖)

邱顯智指出，林智堅論文疑涉抄襲案發生至今, 科技部教育部到目前為止都相當被動。他以德國為例, 德國近年至少有三位官員, 包括前國防部長、前教育部長以及家庭事務部長陸續因博士論文抄襲事件辭職下台。

下台的原因很簡單, 因為這涉及到一個政治人物基本的能力與誠信, 如果政治人物為了自己獲得學位的利益, 無視法律與學術倫理, 竊取他人的智慧財產權, 如何能得到民眾的信賴? 一旦掌權, 這樣的政治人物會不會濫用權力謀取自己的私利? 這會讓人產生非常大的疑問。

王婉諭則說, 參與研究者在論文中使用部分資料可以理解, 但林智堅的論文有將近九成(88%) 比例複製貼上, 完全違反學術倫理。林智堅為自己的辯解更顯得荒唐。

邱顯智補充指出，竹科管理局本身的智慧財產權被侵害, 竟然不依法主張權利, 反而要求中華大學進行調查, 完全是在做樣子!

台灣時代力量黨團呼籲 :科技部、教育部別再護航「抄襲市長 」林智堅 竹科管理局更應依法主張智慧財產權

台灣民進黨新竹市長林智堅8日辭職轉戰桃園 中華大學：啟動論文爭議調查程序

林智堅論文爭議•台大國發所發聲明 科技部與竹科管理局官員•臨時缺席國民黨團記者會