燈塔點亮台灣與日本友誼　桃園銚子締約交流

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園市長鄭文燦11日與日本千葉縣銚子市長越川信一舉辦線上友好交流協定簽約典禮，鄭文燦表示，桃園市觀音區及銚子市皆具備優質風場條件、漁業發達，也有燈塔觀光資源，希望未來雙方在各領域深化交流。

桃園市長鄭文燦表示，桃園與千葉縣銚子市的交流始於燈塔，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，是日本在台灣興建的第三座燈塔，深具經濟、漁業和軍事價值，銚子市則有犬吠埼燈塔。

鄭文燦接著說，2019年8月率市府團訪問銚子市，參訪其風力發電廠及犬吠埼燈塔，銚子市的燈塔非常有魅力，也致力推動燈塔文化保存及燈塔高峰會議等；而桃園市觀音區及銚子市皆具備優質風場條件、漁業發達，也有燈塔觀光資源，希望未來雙方在各領域深化交流。

銚子市長越川信一表示，銚子市向來與台灣關係很深，而桃園市觀音區和銚子市更是有很多共同點，除了燈塔外，銚子市的離岸風電設備也計畫在2028年商轉營運，帶來可觀發電量。希望這次與桃園市締盟，能夠促進更多文化藝術、體育、觀光、經濟等交流，也藉由和桃園簽署合約，促進台日交流。

日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇出任的第一場公開活動，他致詞中祝福雙方在締結友好交流協定後，能展開更多領域交流。

台北駐日經濟文化辦事處代表謝長廷表示，桃園在鄭文燦領導下積極拓展日本友好城市交流，桃園市觀音區和千葉縣銚子市有非常多共通點，締結友好交流協定，是雙方的一大步，相信未來交流將越來越深厚，也更緊密結合。

鄭文燦市長也於會後受訪前為安倍晉三前首相遇刺事件表達沉痛哀悼。鄭文燦表示，安倍前首相推動台日友好關係，支持台灣提升國際地位，讓台灣國際安全得到更大保障，台灣人民都非常感謝安倍前首相。鄭文燦接著說，安倍前首相是改變台日關係最重要的推手，他所提出的印太戰略，也是目前美國推動印太架構最重要的概念之一，希望安倍的精神能夠持續發揚，促進台日關係永遠友好。

桃園市與千葉縣是姊妹市，此次與千葉縣銚子市的友好交流協定簽署，讓桃園觀音區與千葉銚子市的友誼更加鞏固。