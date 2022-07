〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來

日本前首相安倍晉三先生在光天化日之下被剌殺身亡,消息傳出後,連日來,大事不斷。全球民主國家行政最高建築降半旗致哀,包括台灣總統府。日本國會參議院選舉,安倍先生所屬自民黨大勝,現任首相岸田文雄在勝選宣言表示「繼承安倍遺志」為未來施政方針。旋即日本政府批准了賴清德副總統直飛日本東京到安倍家致敬。這是半世紀以來,台灣層級最高現任官員訪問日本的「破冰之行」。

常言道,形勢比人強。安倍先生的過世,形成了巨大的人心變動,一個失業左翼41歲的日本浪人持攝影機偽裝改造霰彈手槍,混跡於記者間,從背後近身行刑式開槍。這名殺手事後沒有逃跑,被警方逮捕,自稱的宗教理由殺人動機薄弱,而且事實錯誤,顯然幕後有人指使犯案。日本警方未來的調查極為重要,有可能再掀波浪。

在真正殺人動機真象大白之前,全球民主國家、社會,普遍都有推測,在各種可能動機中,「中共在背後指使」是無法排除的重大因素。尤其,習近平遲了20小時才發出冷冰冰的唁電(俄羅斯普丁在事發2小時就致哀),事情發生後至今,中國網路及社會發出各種「普天同慶」的邪惡歡慶(顯然是中共默許、指使),中共網軍更製造國際媒體假新聞報導「台灣歡慶安倍之死」,更加深國際懷疑,中共難脫干係。

安倍先生是勇者。他在任期間倡議新的亞洲安全防衛機制「印太戰略」,是個包圍圈,將中共阻絕於世界自由經貿地緣政治之外,起因是,中共的邪惡擴張,以威脅世界經貿為目標,安倍先生最早警覺事態嚴重,他在2016年川普總統剛當選還未上任,就親赴紐約川普家訪問表明了「反共抗中」才能保障世界經貿安全。川普總統的對中貿易戰,處處都有「安倍地球儀外交經貿安全」的影子。

也就是在安倍先生的長執政期,日本不但脫離了20年低迷景氣,也穩定了全球經貿發展,並終止了中共獨霸美國市場所帶給世界經濟的「恐怖災難」。

安倍先生的「經濟三支箭」,表面上是日本內政,事實上,撼動了國際市場”made in China “的邪惡佔領局面。最明顯是日幣量化寬鬆,貶值之後,”made in Japan “在國內、國際大量取代了高級品的中國製造市場。

在安倍先生「三支箭」政策力行之後,日本百貨公司到處出現,紅標大字「日本製造,made in Japan」的告示版在折扣優惠商品區,人滿為患,當時常見中國遊客在百貨公司呼朋引伴,大聲吆喝「日本製、日本製」。

形勢帶動,美國也在川普總統時代大力推動「製造業復興(manufacturing revival),在美國市場上看到愈來愈多的made in USA)。

「中國製造」在自由世界市場逐漸退場,從幾乎無所不在,快速式微到偶爾可見。只有在廉價品有能見度,而其他新興工業發展中國家則正在取代中國製,因品質更佳。

安倍先生的世界經貿安全地圖,核心區包括台灣,特別是台灣海峽,他注意到當年中共航母「遼寧號」首航經過台灣海峽時,中共官方媒體宣稱,將斬斷日本經貿運輸生命線,意思是,中共將以航空母艦做為「制海」工具,在台灣海峽上攔阻日本經濟貿易的進出,包括油輪、煤炭船、化學輪、貨櫃船,還有空中飛行台灣海峽的波音747貨機,載運的都是高科技產業的物件,在經貿術語上稱為”1001”的產品,意思是100%產品,在1天內交貨完成。對安倍先生來説,中共若在台海取得空優、制海,那將是日本末日。

他的許多治國理念來自台灣前總統李登輝,他在第一次下野時,曾經親自來訪台灣,專門探視李前總統。第二次擔任總理後,更與李前總統聯絡不斷。安倍先生視李前總統為師,執政期間不斷請益。

安倍先生會將日本保台政策,從模糊的「周邊有事」,改變成明白表示「台灣有事,就是日本有事,更是美日安保有事」,相信是他與李前總統長期情誼深厚所得到的啟發。

今年初,安倍先生接受日本雜誌專訪,談到普京入侵烏克蘭後2月27日下令核武部隊進入特別警戒狀態,安倍先生隨即發表與美國實行“核共享” (Nuclear Sharing)以應對核威脅增加的言論,引起日本朝野與國際的熱烈討論。根據「美國之音」報導,「在安倍拋出討論“核共享”的建議後,自民黨內部紛紛出現敦促討論的聲音,在野的日本維新會也表示,非核三原則已經是“昭和時代的價值觀”。

自民黨內其他意見領袖,包括幹事長茂木敏充、政調會長高市早苗、總務會長福田達夫、前首相菅義偉、前防衛大臣石破茂、參議院大老世耕弘成都紛紛表示,為了應對當代危機,應當容許討論“核共享”。」這就是安倍先生的影響力,他的言論核心不是在論俄羅斯的核威脅,而是中共對日本的敵意,日本朝野普遍已經認知到安倍先生的戰略觀。

在他執政期間,日本加強了F-35戰機部隊,也在航母戰鬥群上加了垂直起降的F-35B戰機,更擴大了蒼龍級潛艦的海底巡航範圍,很明顯都是為了「抗中保台」做好準備。

這次日本大選,修憲派國會席次超過修憲門檻三分之二,可以說日本國民對安倍先生總戰略投下讚成票。

安倍先生原本要在日本大選後,接受台灣「安倍之友會」邀請訪台,「安倍之友會」是由李登輝前總統的友人所組成,此時此刻成立,是要延續深化台日關係而集結,他的被謀殺,確實對於台日交流有挫折,但是,他的精神反而更加激勵台日民眾反思,不能屈服在這種血腥暴力之下,安倍先生倒下,要有更多的「安倍」站起來。台灣副總統賴清德在此時此刻突破限制公開訪問日本,到安倍先生家致敬,正是台日共同宣告,絕不向暴力屈服的具體實踐,這個歷史性時刻,將開展一個未來新時代,這是安倍先生一生心願,台日終於踏出最重要的一步。