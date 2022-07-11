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Zara、Bershka、Pull&Bear等系列品牌將退出中國市場

Bershka、Stradivairus和Pull&Bear自從2020年Inditex首次出現季度虧損以來，3個品牌的業績在大陸便難見起色。截至目前，所有門市皆已全數結束營業，在中國已沒有任何實體店面。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/11 20:28
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）「從2022年7月31日起，商店將停止銷售該品牌系列商品」公告出現在Bershka中國電商店舖首頁，不只如此，和Zara同一母公司Inditex旗下的Pull&Bear、Stradivarius也將同步停止運營，關閉實體店面和線上商城，退出中國市場。

根據聯合報報導，Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三個品牌的天貓旗艦店，均跳出「從2022年7月31日起，商店將停止銷售該品牌系列商品」的閉店公告，而這些品牌在國際都具一定知名度，聲明一出中國網友紛紛哀號遍野。

民視新聞網指出，Bershka、Stradivairus和Pull&Bear過去在中國仍有其市場，曾開了近200間門市，在電商平台上，這3個品牌的粉絲數量也均在400萬以上，自從2020年Inditex首次出現季度虧損以來，3個品牌的業績在大陸便難見起色。截至目前，所有門市皆已全數結束營業，在中國已沒有任何實體店面。

此外，報導稱，隨機採訪了幾位曾經購買3個品牌服裝的消費者，他們表示現在很多中國國產品牌的服裝比這些快速時裝品牌做得更好，而且作為消費者也更願意支持大陸國產品牌的發展，這解釋了這些品牌在中國業績變差的可能原因。

目前，Inditex在中國線下商場僅保留品牌Zara、家具品牌Zara Home和其他幾個品牌的營運。在中國，另一個快時尚品牌H&M也面臨閉店潮，其財報顯示，截至去年年底，H&M在中國已有60家門店關停，占到了總門店數的12%，且其在上海的旗艦店也在近期關閉，其開業時間長達15年。
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