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「自帶杯折5元」享優惠前看清楚！這些杯子不能享折扣

民眾必須使用自備杯、循環杯，像是一次用飲料杯、寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，業者都得不提供優惠。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/11 19:48
自帶杯折價優惠中，有部分材質杯子不算在優惠範圍內。（示意圖/Unsplash）

自帶杯折價優惠中，有部分材質杯子不算在優惠範圍內。（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）環保署祭出自備飲料杯可省至少5元政策，不過有部分材質杯子不算在優惠範圍內，包含寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，皆無法享有優惠。

根據行政院環境保護署的新政策，今年7月開始實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，只要是連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市，若消費者自備飲料杯買飲料，須提供與未自備飲料杯者至少5元價差，也就是自帶杯可折至少5元優惠。

由於此政策目的在於減塑、環保，環保署因此提醒民眾，根據衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，攜帶部分材質杯子不算在優惠範圍，像是塑膠製成一次用飲料杯，其材質包括石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠。

環保署指出，民眾必須使用自備杯、循環杯，像是一次用飲料杯、寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等，業者都得不提供優惠。

其實類似的政策早在2011年就有規範，根據中央社，當時自備杯提供1至3元的優惠，根據業者反映，最初的優惠僅有6%左右的民眾響應，這次改為5元後民眾使用自備杯的比例提高5倍，約達3成左右，相當於一年減少7000噸垃圾、5.8億個飲料杯。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，據統計，2020年全台使用約40億個一次用飲料杯。
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