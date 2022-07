存款全歸零！中國河南民眾人民銀行前抗議 卻遭整群黑衣、白衣人暴打

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)中國河南民眾近日持續抗議在村鎮銀行的存款全歸零,10日約3千名民眾集結起來到中國人民銀行前以布條陳抗,卻遭疑似便衣警察的整群黑衣、白衣人暴打,有些婦女、老人都有明顯外傷,且整個過程都被拍下並上傳至Twitter,引發外界譁然。

河南5家村鎮銀行自4月18日起以因處理金融犯罪為由,境內的4家村鎮銀行,包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等,都毫無預警地停止取款和匯款等服務,甚至有存戶存款被歸零。

不只如此,存戶健康碼轉為代表「禁足」的紅碼,顯示政府進一步限制人民,忍無可忍的民眾才紛紛上街頭,以拉布條抗議「反對權力任性,反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力,40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策:零上訪零事故零案件」。

綜合媒體報導,存款遭凍結的3000名儲戶10日至中國人民銀行前持白布條抗議,卻爆發警民流血衝突,從社群媒體上的影片可見警察從銀行外台階上試圖驅離民眾,卻讓民眾直接摔倒在地並被直接拖行,更對民眾使用暴力,像是圍毆、踢人或是出拳,有人被打到昏迷、頭破血流。

根據自由時報,這次中國政府凍結民眾財產是源自於村鎮銀行暴雷事件,主因是銀行高管及背後股東互相勾結,傳出主嫌已經出境逃之夭夭,初步統計被移轉出去的資金高達395億人民幣(約台幣1778億元)。

河南村鎮銀行受害儲戶被警察和便衣警察毆打拖拽。The victimized depositors of Henan rural banks were beaten and dragged by policemen and plainclothes policemen.