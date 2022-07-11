玉山僑舍揭幕 侯友宜盼合作 讓新北成為僑生第二個家

「玉山僑舍」由玉山僑舍聯盟及在臺多個緬甸、泰國、 馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，於今( 10)日舉行揭牌開幕活動。 侯友宜市長出席見證並期盼未來與新北市開設僑生專班的高中職學校 合作，協助適應在臺生活， 也歡迎國外僑校與新北市的學校締結國際學伴， 也可到新北市進行國際交流，一同體驗新北多元文化之美。

市長侯友宜表示，新北市人口近400萬，是臺灣最大城市， 境內有閩南、客家、原住民及來自世界各國新住民，目前就讀新北市 大專校院僑生有1,493人、高中職1,172人、國中小75人 ，共2,740人。感謝玉山僑舍聯盟成立玉山僑舍， 規劃豐富課程及輔導關懷系統， 協助僑生儘快融入臺灣在地生活及就業，是安定各界僑生重要力量。 目前玉山僑舍以服務大專校院為主， 期盼未來能與新北市開辦產學合作僑生專班的莊敬高職合作， 提供相關課程、講師及服務資源，讓新北成為他們第二個家， 為臺灣社會與企業培育更優質國際人才。

此外，新北市規劃2030新住民十年願景樂活、樂學、 樂業三條龍政策，自去(2021)年起針對全市東南亞美食餐廳、 小吃進行盤點與探訪，包含越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、 菲律賓、新加坡、汶萊、寮國、柬埔寨、印度等11個國別美食， 盤點600多家新住民美食及精選50家製作電子手冊， 相信能讓僑生們也可以在新北回味故鄉的味道， 電子手冊已置於經發局官網。

玉山僑舍聯盟理事長周永明表示， 自己以過來人身分了解年輕僑生學子來臺舉目無親、求學不易， 又要面對文化教育的差異。感恩就學期間所受各種幫助， 為照顧僑生來臺生活及升學成立玉山僑舍，開幕安排東協美食品嚐、 華僑藝術共賞。非常感佩在臺華僑團結力量， 各領域人士積極參與付出，相信透過提供急難救助、 抵臺求學住宿等服務，為臺灣留住更多好人才， 儲備僑生以全球視野、創新精神與永續發展信念， 迎向多元國際社會。

此外，玉山僑舍未來將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合， 藉此強化在臺僑生學習、社交、就業並適應在地生活。 目前已規劃培訓的課程，涵蓋認識臺灣、讀書方法與時間管理、 中華文化與國際視野、產業與就業、元宇宙、 臺灣地方創生等豐富學習內容，並提供僑生們對畫作、攝影、 音樂等藝術展演及賞析， 期盼激發僑生對藝術潛能與多元文化的認識。

身為馬來西亞僑生目前就讀臺灣大學生化科技所碩士班2年級林偉康 表示，之前初來乍到臺灣，面臨生活適應及求學挑戰， 心中感到惶恐不安，很高興看到聯盟整合僑界資源為僑生打造僑舍， 不僅可成為同學在臺第二個家， 也可成為彼此互相交流學習成長的場域， 相信未來僑生在臺求學及生活能更更多采多姿。

教育局表示，新北市推動國際教育不遺餘力，今(2022)年起已媒 合永平高中等8校與6所國外僑校締結國際數位學伴， 透過線上及書信交流介紹彼此文化，未來將持續推動， 也期待疫情趨緩能實體互訪，增進學生國際視野， 並讓海外僑生認識臺灣文化。未來將鼓勵高中職產學合作的僑生專班 媒合各界資源，為新北企業及早培育優秀的國際人才。

照片由新北市教育局提供