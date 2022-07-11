台灣設計館「大博物展」創作者天堂！紐約The Met、NASA開放資源自由發揮　使用教學不藏私大公開

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣設計研究與日目視覺藝術打造「大博物展」，可見10座國內外代表性博物館數位化資源共享成果，展出超過 4,000 張精美藝術圖像，及 70 件透過開源授權再創的知名作品，展覽自7月12日台灣設計館登場。

台灣設計研究院與「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此！大博物展》（THE GRAND MUSEUMS），分為四大展區介紹場館資源開放的重要性，選擇各領域的代表性場館參展，不僅介紹各館特色，並且大方分享下載使用步驟，十分貼近創作者的心。

展出單位包含美國國會圖書館、國立故宮博物院、荷蘭阿姆斯特國家博物館、 美國大都會博物館、英國大英圖書館、美國太空總署影音資料庫、生物多樣性歷史圖書館等，囊括各領域具指標性的場館，希望鼓勵各領域民眾自由探索及發揮創意運用現成的資源。

此次展出的案例包含，JUST IN XX 周裕穎於紐約時裝周發表的系列時裝《遇見常玉》（MEET SANYU），使用國立歷史博物館授權14幅館藏常玉畫作轉化，用網版印刷反覆水洗呈現布料仿舊質感，呼應常玉晚期畫作裡時光的斑駁細節；國立故宮博物院與ALESSI首席設計大師史帝芬諾‧喬凡諾尼（Stefano Giovannoni）跨國合作《清宮系列》（The Chin Family），以說故事的方式，將乾隆皇帝在《御製詩》中穿朝服的模樣轉化成家用品系列的經典設計。



展覽入口處(圖/台灣設計研究院)



周裕穎於紐約時裝周發表系列時裝《遇見常玉》取材立國立歷史博物館典藏(圖/台灣設計研究院)

策展人黃顯勛表示，「開源」簡單來說就是「開放資源」，今年適逢CC（ Creative Commons）創作授權滿20年，目前全世界開放有標註CC授權使用的素材已超過20億件，包含圖像文獻等各型式的檔案，對創作者而言，認識授權後知道有這麼多免費內容可以自由創作，對創意的產生有很大的幫助，自己也是接觸這計畫之後才知道有這麼多精美的圖像可使用，透過博物館（開源）可以傳承傳統議題，這是很重要的！

黃顯勛分享，自己的工作室在運用開源時會嘗試結合當代科技，例如使用3D動畫介紹故宮國寶，或是AR搭配電玩讓大家更有趣的認識古文物，他認為這也是未來台灣設計師要去關注的議題：如何透過新技術介紹傳統故事給更多人認識。

黃顯勛認為，台灣還處於轉換階段，許多博物館會認為擁有這些圖像可以收權利金授權使用，為什麼要免費開放提供？但其實可以借鏡國外經驗，像是樂高與紐約MoMA聯手，將鎮館之寶文森·梵谷（Vincent van Gogh）《星夜》這幅畫商品化後，讓更多人認識這件作品，透過大量開源提供高像素圖檔供創作者使用，不會導致使用低解析度的原作圖檔產生品質不好的成果，他鼓勵更多博物館或畫廊加入開源行列，透過階段性的開放達到共好。

此外，策展團隊運用公共資源設計精美的2023年的月曆，特別選用100％人造林紙漿，共12款科學繪圖經典之作，包括德國生物學家Ernst Haeckel繪製的《Art Forms in Nature》、比利時植物學家Pierre-Joseph Redouté的經典花卉系列以及美國博物學家John James Audubon繪製，被譽為「美國國寶」的鳥類圖鑑《Birds of America》等，可於展覽期間現場購買。



美國NASA太空計畫(圖/台灣設計研究院)



美國NASA太空計畫(圖/台灣設計研究院)

展覽資訊

展期｜111 年 7 月 12 日至 年 11 月 6 日

地點｜台灣設計館03展區

時間｜週二至週日 09:30-17:30

票價｜100元（全票）／50元（學生票、會員票）

四大展區介紹

1. 進入一座創造力的博物館

英國哲學家培根說：「知識就是力量 Knowledge is Power」，而博物館從私人典藏走向大眾開放、研究、展示、教育，正是體現人類知識傳承的地方，本區透過物件陳設以「微型博物館」氛圍帶領民眾進行主題體驗；深入淺出的從博物精神談起，編年列表介紹國內外博物館機構的歷史緣起與未來，了解現代博物館為何紛紛從實體線下加強數位化的典藏，更透過內容延伸進一步介紹與生活息息相關的Open Data以及廣泛應用的Creative Commons（CC授權）與公眾領域知識。這股開放的趨勢，也引領全世界各組織參與開放館聯運動（OpenGLAM Movement），強調文化素材的共享與共創，據統計2022為止CC已被用於全球公開分享近20億件作品，逐步往「知識平權」的目標努力邁進。

2. 發覺探索，打開眼界

Catherine Stihler（Creative Commons CEO）以：「Power to the People」為題，暸解現代博物館永續經營的必要策略後，進行推動「開放素材」相關組織大盤點！本區將空間規劃為10間靈感材料庫，展出超過4千張精美的藝術圖像，超過250本主題圖鑑畫冊，其中搜羅全世界線上線下博物館開源素材，包含美國NASA太空計畫的圖標設計、阿波羅計劃登月紀實影像、英國大英圖書館古廣告、歐陸字體、美國國會圖書館的戰爭畫報、古地圖集與浮世繪木版畫以及大家最喜歡的動植物圖鑑等，絕對值得細細探索！

3. 靈感湧現，眼見為憑

數位化的典藏，透過博物館圖像授權或開源再創造，都讓珍貴的文物能以多元且符合時代的創意載體進入現代生活中，具體實踐「藝術生活化」的審美意志，本區挑選70件跨域應用圖像授權與開源的經典設計，讓民眾從食、衣、住、行、育、樂之生活的切角，全方面體驗典藏藝術透過設計與授權的創意轉幻！

4. 共享美好，再創經典

除了主題展區外大飽眼福之外，策展團隊日目視覺藝術特別運用公眾領域貢獻宣告CC0與公眾領域標章PDM之開源圖像帶來全新《萬象図鑑》紙藝設計，包括德國生物學家Ernst Haeckel繪製的《Art Forms in Nature》、比利時植物學家Pierre-Joseph Redouté的經典花卉系列以及美國博物學家John James Audubon繪製，被譽為「美國國寶」的鳥類圖鑑《Birds of America》等，展現台灣印刷工藝的裝幀之美！