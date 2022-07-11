臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超19.04億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/7/4~2022/7/8）外資在集中市場總買進金額為4,239.50億元，總賣出金額為4,258.54億元，賣超為19.04億元，另統計自2022年年初至7月8日止，外資總買進金額為9兆8,340.62億元，總賣出金額為10兆7,890.44億元，累計賣超為9,549.82億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆724.09億元新台幣，占全體上市股票市值的40.11%，較7月1日的17兆7,721.08億元新台幣，增加3,003.01億元。

就個股比較部分：

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進180,425千股，賣出120,630千股，買超59,795千股。

第二名：友達：買進143,257千股，賣出114,212千股，買超29,045千股。

第三名：台積電：買進147,743千股，賣出126,741千股，買超21,002千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進209,937千股，賣出261,471千股，賣超51,534千股。

第二名：中鋼：買進48,603千股，賣出95,696千股，賣超47,093千股。

第三名：開發金：買進194,487千股，賣出234,743千股，賣超40,256千股。