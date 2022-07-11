餐桌上新鮮漁獲的重要幕後推手-製冰廠

海鮮是我們餐桌上常見的美味， 提供市民朋友豐富的營養來源， 而這營養美味的背後有個重要的角色，那就是漁港的「製冰廠」， 為什麼說製冰廠很重要呢？ 跟著我們一塊為大家介紹海鮮美味的幕後功臣吧！

新北市海岸線145公里，共28處漁港，漁產品豐富多樣， 是北臺灣重要的漁業基地，其中萬里區野柳漁港及貢寮區澳底漁港， 各有1座製冰廠，每年總共提供約1萬噸漁業用冰塊， 服務對象除了在地漁港、漁民，也提供鄰近魚市、 往來大臺北區域或鄰近縣市漁獲所需，因此， 漁獲處理過程中如何保持新鮮，便是影響漁獲品質的關鍵。 製冰廠管理者表示，製冰廠在漁業上扮演著重要角色及任務-「 製造冰塊」，一格一格的製冰槽，注滿水後等待結冰，冰塊成形後， 再經由破碎機打成碎冰送到漁船或運送車上， 提供出海作業的漁船及運輸業者， 讓在海上辛苦捕捉的漁獲從捕獲上船到進港卸魚處理的過程中， 一直保冰維持鮮度，才能享受到各式各地的新鮮漁產品， 尤其對於出海作業天數1至2天且船上無冷凍設備的漁船特別重要， 因為漁獲上船後1小時內就容易受到溫度影響而變質或腐敗， 一定要以冰塊降溫，延長漁獲保鮮期，漁船進入漁港後，卸魚、 裝箱和運輸，也都需要冰塊全程保冰，更重要的是需跟時間賽跑， 看似簡單，但可不能有一絲疏忽，一旦保冰不夠，魚體就容易腐敗， 孳生細菌產生腥味，影響食用風味之外，更有可能影響食品安全， 因此這些冰塊是讓漁獲保持如同剛從海上捕獲的新鮮度的重要功臣呢。

新北市漁業處長表示，「製冰廠」是漁港的重要設施， 也因為有這些冰塊，才能確保漁獲品質及食物安全， 讓民眾能品嚐到各地的新鮮漁獲，因此， 當遠從外海來的新鮮佳餚上桌時，除了感謝辛苦的漁民及廚師之外， 別忘了製冰廠及其員工是背後默默付出的重要推手喔！ 也歡迎大家來新北漁港走走，選購當地優質水產品， 為餐桌增添來自大海的賞賜，也用行動支持漁民朋友！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供