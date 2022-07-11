新北推出未來產業、職業探索及雙語共36場次育樂營

新北市今(2022)年暑假攜手外師開設雙語育樂營以 及職探營隊共36場次，力推未來產業、職業探索及雙語3大主題的 暑期育樂營，陪學童快樂過暑假。此外， 教育局與科技大學以及新北市立職業試探暨體驗教育中心合作，開設 未來新興產業體驗營，提供160個名額讓學生體驗多元趣味活動， 開闊視野激發內在潛能。

教育局表示，在雙語育樂營部分，為落實雙語教育生活化，夏令營運 用實體與線上雙重選擇，由光復國小、文聖國小、廣福國小等10所 雙語實驗學校攜手56位外師辦理實體夏令雙語營，推出10種主題 ，從陸地植物到海洋探險，甚至包含神秘的宇宙及時空領域。 新北市英速魔法學院15位外師則推出線上夏令活力營， 進行實作牙膏、瑜珈引導、體育教學、 月亮圓缺以及命名英文歌詞等課程，讓學生能在輕鬆課程的同時， 學會使用不同的語言學習或分享，課程推出即秒殺。

關於雙語職業探索主題育樂營， 則是與新北市立職業試探暨體驗教育中心包含中正、三民、樟樹、 福和、新泰以及明志中心合作， 提供各式雙語實體職業探索的育樂營，讓學童在輕鬆參與的過程中， 找出自己的興趣。

未來新興產業育樂營部分， 特別與亞東科大與宏國德霖科大合作提供新北物聯網、3D列印設計 、元宇宙等主題的專屬體驗營隊。宏國德霖科大校長羅清水表示， 元宇宙議題盛行之際，學校早已為元宇宙的人才缺問題佈局， 結合學校資訊工程系投入新北市高國中合作， 共創地區性資通訊人才的培育。亞東科技大學黃茂全校長則強調， 學校積極協助孩子們培養108課綱運算思維與程式設計相關素養， 資訊跨域視覺藝術設計則舉辦「大小攜手共學營」，希望透過合作達 成共學、共創、共榮的三贏局面。

瑞芳國小外師Justin表示，學生參加雙語營在生活情境中學習 很融入其中，喜歡設計的宣傳冊和觀看甲蟲影片的時光。 廣福國小彭鈺婷同學回憶課程體驗時也開心表示， 第一次參加雙語夏令營，感覺既緊張又興奮，外師都很親切熱情， 緊張感減少許多，在遊戲中總是大聲地幫我們喊「加油！」， 令我們感到窩心愉悅，營隊有別於正規的英文課，從遊戲中學習， 沒有壓力，同時也讓大家很期待後續的活動課程。

教育局長張明文表示，新北市連結大專院校提供師資、 技術等資源共同打造「新北大教育計畫」， 雙語部分在全市國小皆實施每週1日英語日，並透過英速魔法學院、 學伴等方案，持續努力打造雙語教育環境，透過適性發展培養未來國 際競爭力。想報名「雙語職探育樂營」的民眾，可於7月18日前至 樟樹國際實中首頁/學習資源專區進行報名。 對於新興產業營隊有興趣可到新北市高中與大學共創學習媒合平台查詢更多資訊。

廣福國小辦理陽光與沙灘雙語營，透過活動和遊戲營造孩子生活中的雙語情境。(照片由新北市教育局提供)

中正國中職探中心育樂營，體驗薰衣草乳液實作課程。(照片由新北市教育局提供)