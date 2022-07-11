和逸飯店‧台北民生館九週年慶 邀7月壽星同歡

國泰飯店觀光事業旗下飯店品牌HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館，將於7月12日迎接九週年的到來！自2013年開幕以來，屢獲各大訂房網站旅客好評大獎，為分享生日喜悅，和逸飯店‧台北民生館即日起至7月31日推出九週年生日慶活動，凡是7月份壽星住宿即享「房型免費升等」，加碼再享抽獎機會乙次，獎品包含住房升等券、沐浴旅行組等精美好禮。另外也同步提供壽星餐飲優惠，只要在午餐時段至2樓THE Lounge用餐，即可獲得紐約品牌MALIN+GOETZ香氛旅行組乙組，下午茶時段更享四人同行一人免費。

和逸飯店‧台北民生館為和逸品牌首家據點，軟硬體規劃上皆以「時時體貼，處處合意」為出發點，以適切的溫度，提供具親和力但不叨擾的服務品質，以及現代極簡風格的設計和寬敞明亮空間，打造宛若城市綠洲的休憩場所。飯店坐落於台北市民生東路與建國北路口，不僅鄰近捷運行天宮站，和國際松山機場及民生復北金融商圈交界區域，優越交通地理位置，為自由行旅人與商務人士的最佳首選。位於飯店2樓THE Lounge餐廳，大片採光空間、木質色調整體設計、溫和而令人放鬆的光線，舒適地讓人忘卻外出行旅的匆忙，針對單、雙月推出各樣午餐美饌，提供人氣北海道石狩鍋、紅燒牛腩、清蒸現流魚、月亮蝦餅及泰式椒麻雞等，平日用餐只要260元起。午茶時段則選用英國御用TWINING唐寧茶款，搭配各項精緻輕食茶點，邀請每一位品嘗美食的旅客都能夠得到完全的放鬆。THE Lounge服務專線02-7706-3399

此外，和逸飯店今年度首次與來自台中南屯百年糕點行「林金生香」攜手，以月下之舞概念推出「白晝之月月餅禮盒」，感受沐浴在月光下，海浪波光粼粼，在月光灑下的一片銀色裡跳舞的舒適恣意，盒蓋上的娥眉月更記錄著2013年7月12日和逸飯店‧台北民生館的誕生月相。禮盒內容物以獨特開發的廣式月餅為主打，熱銷麻芛栗子苦後回甘，鹹甜平衡的綠豆魯肉老少皆宜，以及象徵心意傳承的麻芛、杏仁兩種口味狀元糕，還選用自有品牌Cozzi Café果乾茶包，清爽果香在口中散開，除了冷、熱泡也很適合單吃。「白晝之月月餅禮盒」售價1,280元，即日起至8月10日於線上商城訂購，可享早鳥優惠85折、免費加入AMAZZING CLUB會員可享會員專屬優惠9折。