台北遠東香格里拉 放大國旅補助

搶攻國旅補助商機，台北遠東香格里拉推出「享樂加倍 國旅補助住房專案」住宿優惠，雙人入住飯店每晚只要4,513元起，申請國旅補助可折抵房費1,300元，飯店再加碼回饋1,300元餐飲抵用券，還可享延遲退房至下午兩點，以及於大廳茶軒或李白居享用迎賓飲品兩杯，還可於台北市最高頂樓戶外景觀泳池享受愜意暢游時光，盡享星級禮遇，聰明消費省更多。詳情請洽訂房組 (02) 2376-3266，更多詳情見此。

振興經濟之際更要振興五臟廟！申請國旅補助入住台北遠東香格里拉即可享1,300元的餐飲抵用券，於住宿期間到飯店任一餐廳即可折抵1,300元餐費，無論是想在連續四年米其林餐盤推薦的香宮大啖經典烤鴨、在上海醉月樓享主廚賴忠舜推出的當季綠竹筍滬式料理、在馬可波羅餐廳用味蕾暢遊義大利或是在遠東Café人氣自助餐廳盡享「夏日火烤季」炭烤山珍海味，各式美食任君自由選！

來到台北遠東香格里拉當然不容錯過香宮的招牌烤鴨二吃，第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。更可加價第三食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來。

盛夏時節，清爽鮮甜的綠竹筍正對時，上海醉月樓現正推出當季綠竹筍饗宴，即日起至8月31日，盡享農場新鮮直送的在地美味，一系列佳餚包含金箔魚子芥茉沙拉筍、酸菜燒筍尖、金沙鮮綠筍等，炎夏裡最舒心爽口的開胃美食。

而人氣自助餐廳遠東Café即日起至8月31日亦推出「夏日火烤季」，特別與知名威士忌品牌格蘭傑合作，以格蘭傑X單一麥芽威士忌創意入饌多款料理，例如威士忌蜂蜜燻培根搭配刈包、威士忌是拉差辣椒醬拌雞翅等，多重風味讓人讚不絕口。廣受好評的炭烤區也使用西班牙國寶級烤爐Josper Grill製作豐富多樣的火烤海陸美饌，包含慢火煙燻燒烤豬肋排及爐烤澳洲和牛等極品美味，還可享啤酒無限暢飲。趁入住飯店度假期間，也來場美食饗宴。