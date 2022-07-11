安倍台北追思會現場 綠委、朱立倫紛紛到場致意

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）「最友台」前日本首相安倍晉三8日遇刺逝世，日本台灣交流協會於今（11）、明（12）兩日設立追思會場，民眾紛紛前往悼念，各黨政要也到場致意，包含國民黨主席朱立倫、立法院亞東國會議員友好協會成員等。

有感安倍友台不遺餘力，是台灣的永遠摯友，今日全台政府機關和公立學校下半旗悼念。日本台灣交流協會在台北、高雄兩地皆設有追思會，台北會場位於日本台灣交流協會址地下一層，於中午12時開始對外開放，現場肅穆莊重，白色花海伴隨安倍遺像。

今日上午，總統蔡英文已先行前往致意，她表示，與安倍十數年的朋友，也是「一直都是並肩前進的好夥伴」，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍總是伸出援手，在國際場域，他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。「安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中」。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文、副會長何志偉、成員鍾佳濱、張廖萬堅、范雲等幾位立委下午也到場，為安倍表示敬意及感謝。郭國文表示，「哲人已遠，典型夙昔」，安倍前首相一直都是台灣的好朋友，多次為台灣發聲，也深得台灣人民喜愛，今日蔡英文總統也宣布降半旗哀悼這位最挺台的日本首相。

郭國文提及，安倍雖然驟逝，「仍然期待安倍對台灣的立場未來也能夠成為自民黨的路線，甚至是日本政壇的共識。」

何志偉表示，不只是台灣，包括美國、印度在內的國際民主夥伴也感念安倍前首相為全球民主價值的付出，紛紛來悼念。世界失去的不只是一個偉人，更是一個充滿溫暖與關懷的好朋友，謝謝安倍晉三先生對台灣的友善，我們會一直努力的。

張廖萬堅表示，感謝日本前首相安倍晉三長期力挺台灣，尤其是去年台灣面臨疫苗之亂，推動贈送疫苗為台灣加油，也在去年提出「台灣有事等於日本有事」相挺台灣；即使卸任首相仍持續推動深化台日友好，是台灣真摯、堅定的好朋友。張廖萬堅也強調，會持續推動台日邦誼的鞏固，共同努力高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟。

立委范雲表示，今天到日本交流協會，主要是希望能表達心中對安倍晉三首相的感念之情與不捨。安倍首相生前是台灣最重要的國際友人之一，更在台灣數次遭遇危難時，出手相救。2018年花蓮大地震時，他親筆寫下「台灣加油」；台灣鳳梨受到中國抵制時，向國際力薦台灣鳳梨；後來也是他積極奔走才有了日本贈與台灣的「友情疫苗」。

范雲強調，「台灣有事等於日本有事」是安倍首相對台日關係再三表示的立場，他是深化台日關係的重要推手，我們非常感謝他。也期待未來臺日繼續共同為東亞區域繁榮與和平攜手努力，以慰安倍首相在天之靈。

鍾佳濱表示，令他印象最深的是去年中國以檢疫為藉口，停止進口台灣鳳梨時，安倍前首相分別在twitter、IG等各個不同社群網站分享他與鳳梨的合照，用行動力挺台灣的農產品，他說，近年來台日關係更加友好並非偶然，而是因為安倍先生深知台灣與日本間戰略互助、抵抗中國威脅的重要性，逐步推動下，才能有今日的成果。因此，今日與會時他特別感觸，也期許未來能承襲安倍先生的意志，繼續深化與日本間的關係。

國民黨主席朱立倫也於下午兩點到達現場，代表國民黨致上對安倍的悼念之意。稍晚台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊以及國民黨台北市長候選人蔣萬安也將親赴會場致意。